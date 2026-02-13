高木菜那、“異例の呼びかけ”SNSでバズり→ホテル側が対応「部屋が変わりました!!」【ミラノ・コルティナ冬季五輪】
元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、32）が13日までに、自身のXを更新。ミラノ・コルティナオリンピックの取材のため、滞在中のホテルでの“問題”が解決したことを報告した。
【写真】高木菜那「快適！」、変更となったホテルの部屋
高木は5日、ホテルの部屋で、シャワールームとトイレの床が一体となった一室の写真を公開。「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…オリンピックの課題がまた一つできてしまった…皆様。良い方法求む」とユーザーに呼びかけ。その後の投稿で「シャワーはまだ攻略できてないけど一旦、オリンピックの開会式行ってきます」などとつづっていた。
この投稿はまたたく間に拡散し、1800万を超える表示となった。
その後の今回の投稿で、「みんな気にしてたシャワー問題 解決策をすごい考えてくれた結果 あのポストがバズりすぎて、スタッフさんの耳にも届き、ホテルに伝えてくれて、なんと！部屋が変わりました！！」と報告。
「みんなのおかげでガラスの壁が出現し見事、快適にシャワー浴びてます！みんなありがと！※選手村じゃありません」と報告した。
なお「前回の部屋は車椅子の方も使えるバリアフリーの部屋でした！たまたまその部屋を引き当てただけです！」とも説明した。
