【ライブレポート】ZARD、35回目のデビュー記念日に“永遠の瞬間（とき）”を刻むライブを開催！今秋のアコースティックライブ開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ZARDにとって35回目のデビュー日となる2月10日に、ZARDの35周年記念ライブ『What a beautiful memory ～forever moment～』が東京国際フォーラム ホールAにて行われた。

■坂井泉水の歌声や映像とバンドの生演奏がシンクロした、奇跡のライブ

坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトルどおり“永遠の瞬間（とき）”が刻まれたまさに奇跡のライブは、2004年に開催されたZARD唯一の全国ツアー“What a beautiful moment Tour”で坂井泉水が訪れたゆかりの場所の中から2ヵ所で開催。2月6日には大阪・フェスティバルホールにて、そして2月10日には東京・東京国際フォーラム ホールAにて計2公演を開催し、ともにチケットは完売。合わせて7700人を動員した。

今回のライブでは、序盤にステージ全面を覆う紗幕に坂井泉水の映像を映し出し、その内側にバンドを配するという初めての演出が採り入れられ、坂井泉水の歌声と映像に一層聴き入り、見入るライブだということが示された。紗幕が上がると、ステージ中央には坂井泉水のボーカルマイク、そして左右を囲むバンドが現れる。中央のLEDに映る坂井泉水の姿は透明感にあふれ、瑞々しい歌声が会場中に響き渡る。

この日、会場を埋め尽くすオーディエンスへ届けられたZARDの“永遠スタンダード・ナンバー”は、ZARDライブ史上最大規模の曲数となる全39曲。その色褪せない魅力が心に刻まれる特別な一夜であった。

ライブ終演後には、今秋にアコースティックライブ『ZARD Acoustic Live 2026 ～Especial moment～』が開催されることもサプライズ発表された。2025年に大阪、横浜、東京のBillboard Liveで行われ大好評を博したライブだけに、楽しみは募るばかりだ。

■ライブ情報

『ZARD Acoustic Live 2026 ～Especial moment～』

2026年秋 開催予定

■関連リンク

ZARD OFFICIAL SITE

http://www.wezard.net/

ZARD 35th Anniversary Website

https://wezard.net/35th/

『ZARD Acoustic Live 2026 ～Especial moment～』特設サイト

https://wezard.net/35th/2026-especial-moment/

■【画像】『What a beautiful memory ～forever moment～』の模様