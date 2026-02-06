『名探偵コナン』R162 阿笠博士を救出するためコナンと千速が追跡！
アニメ『名探偵コナン』のR162「風の女神・萩原千速（前編）（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R162話のあらすじはこちら。
＜R162話「風の女神・萩原千速（前編）（デジタルリマスター）」＞
神奈川県警交通部第三交通機動隊小隊長・萩原千速は、スケボーで車を追跡中のコナンを目撃。車の幅寄せでバランスを崩し、空に跳ね上げられたコナンを助けた千速は、鈴木セキュリティの南條欽治社長と間違われて阿笠博士が誘拐されたと知る。博士は太ももを銃で撃たれて重症。さらに、犯人が人違いに気付けば、口封じに殺害される可能性が高い。タイムリミットが迫る中、博士を救出するためにコナンと千速の追跡が始まる！
＞＞＞『名探偵コナン』R162の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜R162話「風の女神・萩原千速（前編）（デジタルリマスター）」＞
神奈川県警交通部第三交通機動隊小隊長・萩原千速は、スケボーで車を追跡中のコナンを目撃。車の幅寄せでバランスを崩し、空に跳ね上げられたコナンを助けた千速は、鈴木セキュリティの南條欽治社長と間違われて阿笠博士が誘拐されたと知る。博士は太ももを銃で撃たれて重症。さらに、犯人が人違いに気付けば、口封じに殺害される可能性が高い。タイムリミットが迫る中、博士を救出するためにコナンと千速の追跡が始まる！
＞＞＞『名探偵コナン』R162の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996