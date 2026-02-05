この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏が断言、大変そうな友人には「何も言わずに“元気？”と連絡するのが正しい」

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「友だちに、元気？ って連絡しよう」と題した動画を公開。友人や知人が困難な状況にある際に、深い詮索や安易なアドバイスをするのではなく、ただ「元気？」と声をかけることの重要性について持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、友人や知人が「一番大変そうな時とか、辛そうな時」の接し方について、「何も言わずにただ元気って連絡するっていうのが正しいと思っている」と自身の考えを明かした。その理由について「わかんないからね、他人の状況とか気持ちって」と説明。相手の状況を完全に理解することは不可能であり、良かれと思ってしたアドバイスが的外れになる可能性を指摘した。



茂木氏は、「余計なことを言って、色々なんか、極端な話アドバイスするとかさ、そんなこと言ってもしょうがないじゃん」と述べ、安易な介入を戒める。むしろ、ただ「元気？」と連絡するだけで、気にかけているという「温かい気持ちって伝わる」と語り、それだけで十分なのだと強調した。このようなシンプルな関わり方ができる人こそ「本当に信用できる人だな」と感じるとも付け加えた。



さらにこの考え方は、しばらく連絡を取っていない友人に対しても有効だという。茂木氏は「最近なんかあの人と連絡取ってないな」と感じた時に、「何の意図もなくただフラットに元気ですか？」と連絡することの価値を説く。「お互いにそうやって相手をちゃんと忘れてないよ、思いやってるよっていうふうに伝えることで、何か伝わるものがある」と語り、動画を締めくくった。