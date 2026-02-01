風吹ケイ、青木マッチョに「DMする勇気がない」
女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、1月31日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。恋愛リアリティショー企画で相手役を務めた青木マッチョとのその後について、「なんもない」「DMする勇気がない」と現状を明かした。
「NOBROCK TV」のイベントに出演するDRAW MEの二瓶有加、風吹ケイ、立野沙紀による飲み会企画を実施。その中で、メンバーそれぞれの話題で持ちきりとなった。
立野が風吹に対し、「（青木）マッチョとはよ、どう？」と進展を尋ねると、風吹は「どうもないよ」「なんもないよ」と回答。これに立野は「マジつきあいなよ」と促し、二瓶も「私は本当に1視聴者だからこそ思ってる。『なんかあれよ！』って」と身を乗り出した。
風吹は「なんかあってほしいよね」と本音を漏らしつつ、イベントに青木が来るかどうかも把握しておらず、「DMする勇気がない」と連絡することに恥じらう様子を見せた。二瓶は「（SNSの）ストーリーにさ、いいねぐらい押せば？常に匂わせといた方がいいと思う」と具体的なアドバイスを送り、場を盛り上げた。
