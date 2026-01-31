３１日のカンテレ「ドっとコネクト」では、登山道閉鎖中の冬の富士山で、遭難し、救助要請するケースが相次いでいる問題を特集した。

１月１８日には、中国籍の男性（２０）が、冬季で閉鎖されているゲートを強行突破して登山。下山中に転倒し、救助要請した。登山計画書も提出していなかった。

救助隊は、スリップすれば一瞬で滑落の危険がある、ガチガチに凍結した斜面を救助に向かい、夜間で風が強かったため、一夜を過ごし、翌朝に搬送した。命懸けの救助現場の様子は、静岡県警の公式ＳＮＳでも動画が公開されている。

番組では、同じく閉山期間中の昨年４月、中国籍の男性（２７）が、山頂付近で高山病になり、防災ヘリで救助され、その４日後に再び登山し、また高山病で山岳救助隊に救助されたケースも紹介。なぜ再び登ったのか？に、男性は「１回目に落としたケータイを取りに行った」と説明したことが伝えられると、ハイヒール・リンゴは「え〜っ？！」、ＭＣの石井亮次アナウンサーも「山頂に？えっ？」「２回救助？」と驚いた。

閉山中の無謀ともいえる登山による事故が相次ぐことを受け、自治体からは、救助費用有料化への声があがっているが、リンゴは「閉山中、入ってはいけない時期に入った人に関しては、（費用）自己負担の部分はあるべきやと思います」とコメント。石井アナはコーナーの最後に「とにかくね、閉山期間中の富士山をナメるな！というのを強くお伝えしなきゃいけないかもしれません」と締めくくった。