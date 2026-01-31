この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「ぜひみなさん、上野にパンダを見に来てください。上野の街で、パンダを探し求めてなかなか見つからず、ついに見つけるまでの、心の旅路！！」と題した動画を公開しました。動画は、茂木氏が東京・上野の街を歩きながらパンダを探す様子を追ったものです。その道中では、パンダが日本に来た歴史や、国際的な背景についても解説しています。

動画の冒頭、茂木氏は「この街にパンダがいるっていうことなんですけど」と語りながら上野の街を散策しますが、なかなかパンダの姿は見当たりません。その間、茂木氏はパンダが約40年前に来日して以来、代がわりしながら上野の街を盛り上げてきた存在であると説明します。

さらに、パンダが中華人民共和国と日本の友好の印として貸し出されているという背景にも言及。「生物多様性」や繁殖の観点から世界中に分散させる意義に触れつつ、貸与であるため生まれた子どもを返還する必要がある「パンダ外交」についても解説しました。探し続けた末、茂木氏はついにパンダを発見し、「よかった」と安堵の表情を見せます。

この動画は、上野の街歩きを楽しみながら、パンダにまつわる歴史や国際関係についての知識も得られる内容になっています。上野を訪れる際に、新たな視点を与えてくれるかもしれません。

