¥¹¥º¥­¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç1·î9¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¡Ë¤Ç¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÆóÎØ¤ÎDR-Z4S¤òÅ¸¼¨¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿

¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¥¹¥º¥­¤¬"¾å"¤Ë¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤òµÕÅ¾¡£

¡Ö·Ú¤Î²ñ¼Ò¡×¡Ö·ø¼Â¤À¤¬ÃÏÌ£¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£

¤Ê¤¼¥¹¥º¥­¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î"¿Ê·â"¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤¯¡£

¡ÚÉ½¡Û2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°

¡Ú¥¹¥º¥­¤ÎÌö¿Ê¤Ç­à3¶¯»þÂå­áÊø²õ¡Û

Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡£

1·î5Æü¡¢¼«ÈÎÏ¢¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ÈÁ´·Ú¼«¶¨¡ÊÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¿ô¤Ï456Ëü5777Âæ¡£

Á°Ç¯Èæ3.3¡óÁý¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç500ËüÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö²óÉü¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£

¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¹ç»»¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÁí¹ç¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¼ó°Ì¤Î¥È¥è¥¿¤ÏÉÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î­à¼¡¤ÎÀÊ­á¡£¡¡

¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢¥¹¥º¥­¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸íº¹¤ä°ì»þÅª¤Ê¥Ö¥ì¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÎÉ½¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢»°É©¡¢¥¹¥Ð¥ë¤â´ó¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ 

¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ô¤Ï¡© ¥¹¥º¥­¤¬¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤è¤ê¾å!?¡Õ¡Ô¥¹¥º¥­¤¬¹ñÆâ2°Ì¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤À¤è¡Õ¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤òÄ¹¤é¤¯»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤È¤¤¤¦3¶¯»þÂå¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ 

¤³¤Î°ÛÊÑ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ù¤­¤«¡£¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï¡¢¥¹¥º¥­Ìö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£

¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÂæ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËËá¤­Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÇä¤ò°Ý»ý¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÉüÄ´ÃÙ¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ø¼ûÍ×Î®Æþ¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥à¥Ë¡¼·Ï¤ÏÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¿­¤Ó¤¬·øÄ´¤Ç¤¹¡× 

°ìÊý¡¢ÆóÎØ¶È³¦¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿¡£

¡Ö2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHK¡ØËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡¢Éô½ð¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç²£ÃÇÅª¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¯»ÑÀª¤Ï¸½Âå¤Î¥¹¥º¥­¤½¤Î¤â¤Î¡£»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¡¦¥Þ¥ê¥ó¤òÊú¤¨¤ëÁí¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢µ»½Ñ¤¬¼«Á³¤Ë¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤Î¥ì¡¼¥¹»²Àï¤â­àÆóÎØ¤Î¤¿¤á­á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢­à¥¹¥º¥­¤ÎÌ¤Íè­á¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤­¤Ç¤¹¡×

¤«¤Ä¤Æ¥¹¥º¥­ÆóÎØ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç­à¤Ê¤ó¤Ç¤â²°­á¤òÌ³¤á¤¿¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»³ËÜ²Â¸ã»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£

¡Ö¥¹¥º¥­¤Ã¤Æº£¤âÀÎ¤â¥Þ¥¸¥á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ê¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¡¢Ëü¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£Ë×¸ÄÀ­Åª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬º£¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¤¡×

¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÌ£¤À¤¬³Î¼Â¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ô»ú¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤À¡£ 

¡ÚÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÇúÇä¤ì¤Î¡¢­à¥·¥ó¹ñÌ±¼Ö­á¡Û

°ìÊý¡¢¥¹¥º¥­¤È¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤È¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÅíÅÄ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£ 

¡Ö¥¹¥º¥­¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Ç­à½îÌ±ÇÉ­á¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¹ñÆâ¤Ç­àN¡ÝBOX°ÍÂ¸­á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢Æü»º¤ÏºÆ·úÅÓ¾å¤Ç¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× 

¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥º¥­¤ÎÀª¤¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£ 

¡Ö½îÌ±ÇÉÏ©Àþ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÇÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÎÎ°è¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¾åµéÃæ·¿¼Ö»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â°ìÉôÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»Ô¾ì¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¼«¤é¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥º¥­¤é¤·¤¤­à¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤­á¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«À­¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡× 

¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤Ï¡¢¤è¤ê¹½Â¤Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤¹¡£ 

¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡£¤â¤Ï¤ä¿·¤¿¤Ê¹ñÌ±¼Ö¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥º¥­¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Î½Å¿´¤¬·Ú¤Ë°Ü¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤Ê¤É¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× 

·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÇúÇä¤ì¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£Êª²Á¹â¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿­¤ÓÇº¤ß¡£ÃÏÊý¤Ç¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î½Ì¾®¡£°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¡£²È·×¤ÏºÙ¤Ã¤Æ¤â°ÜÆ°¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î­à¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°»Ö¸þ­á¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¶áÇ¯¥¹¥º¥­¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢­à¥³¥¹¥Ñ­á¡£¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤â¤¦¤Ê¤º¤¯¡£

¡Ö¥¹¥º¥­¤Ï·Ú¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤â100Ëü±ßÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤Ö¡£ÁõÈ÷¤Î¥à¥À¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£N¡ÝBOX¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬300Ëü±ßÄ¶¤ÇÄü¤á¡¢¥¹¥º¥­¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÈ¾³Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç­àÇ¼ÆÀ¤Î·Ú­á¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×

¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤À¤±¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥º¥­¤Ï¡¢­àÀ¸³è¼Ô¤ÎºâÉÛ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ËºÇ¤âÃé¼Â¤Ê¥á¡¼¥«¡¼­á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£

¥¹¥º¥­¤ÎÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£

¡Ö²Á³ÊÅª¤Ë¤â¡¢·Ú¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼«Á³¤ËÅÐÏ¿¼Ö¤ØÆ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÃæ¹âÇ¯ÁØ¤«¤éÉ¾È½¤Ç¤¹¡×

¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Îã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢­à·Ú¤ÎÌÁ¼ç­á¤ÎºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤­¤òÁÀ¤¦¥È¥è¥¿¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡¦¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¡¢ºÆ¤ÓÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·ã¥¢¥Ä¤Î·ÚÇÆ¸¢¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡£

º£²ó¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤òÆÍ¤­Êü¤·¡¢»Ô¾ì¤Î½øÎó¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤¿¥¹¥º¥­¤À¤¬¡¢¿ô»ú¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥­¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ñ¤Î­àÇä¤ì¶Ú­á¤È­àÁª¤Ð¤ì¤ë´ð½à­á¤¬¡¢³Î¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Ë­»Ë