¥¹¥º¥¤ÏÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç1·î9¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¡Ë¤Ç¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤ÈÆóÎØ¤ÎDR-Z4S¤òÅ¸¼¨¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤¿
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¥¹¥º¥¤¬"¾å"¤Ë¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤òµÕÅ¾¡£
¡Ö·Ú¤Î²ñ¼Ò¡×¡Ö·ø¼Â¤À¤¬ÃÏÌ£¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¥¹¥º¥¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î"¿Ê·â"¤ÎÀµÂÎ¤òË½¤¯¡£
¡ÚÉ½¡Û2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ôÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥¹¥º¥¤ÎÌö¿Ê¤Çà3¶¯»þÂåáÊø²õ¡Û
Îò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
1·î5Æü¡¢¼«ÈÎÏ¢¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ÈÁ´·Ú¼«¶¨¡ÊÁ´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¿ô¤Ï456Ëü5777Âæ¡£
Á°Ç¯Èæ3.3¡óÁý¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç500ËüÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö²óÉü¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¡£
¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¹ç»»¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÁí¹ç¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¼ó°Ì¤Î¥È¥è¥¿¤ÏÉÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îà¼¡¤ÎÀÊá¡£¡¡
¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢¥¹¥º¥¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸íº¹¤ä°ì»þÅª¤Ê¥Ö¥ì¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉ½¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¡¢»°É©¡¢¥¹¥Ð¥ë¤â´ó¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ô¤Ï¡© ¥¹¥º¥¤¬¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤è¤ê¾å!?¡Õ¡Ô¥¹¥º¥¤¬¹ñÆâ2°Ì¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¤À¤è¡Õ¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤òÄ¹¤é¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢Æü»º¤È¤¤¤¦3¶¯»þÂå¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°ÛÊÑ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ù¤¤«¡£¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ï¡¢¥¹¥º¥Ìö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÂæ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÇä¤ò°Ý»ý¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÉüÄ´ÃÙ¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ø¼ûÍ×Î®Æþ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥à¥Ë¡¼·Ï¤ÏÀ¸»º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë·Ú¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¿¤Ó¤¬·øÄ´¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÆóÎØ¶È³¦¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHK¡ØËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡¢Éô½ð¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç²£ÃÇÅª¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¯»ÑÀª¤Ï¸½Âå¤Î¥¹¥º¥¤½¤Î¤â¤Î¡£»ÍÎØ¡¦ÆóÎØ¡¦¥Þ¥ê¥ó¤òÊú¤¨¤ëÁí¹ç¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢µ»½Ñ¤¬¼«Á³¤Ë¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤Î¥ì¡¼¥¹»²Àï¤âàÆóÎØ¤Î¤¿¤áá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¥¹¥º¥¤ÎÌ¤Íèá¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤¤Ç¤¹¡×
¤«¤Ä¤Æ¥¹¥º¥ÆóÎØ¥ï¡¼¥¯¥¹¥Á¡¼¥à¤Çà¤Ê¤ó¤Ç¤â²°á¤òÌ³¤á¤¿¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»³ËÜ²Â¸ã»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤Ã¤Æº£¤âÀÎ¤â¥Þ¥¸¥á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ê¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â´ñ¤ò¤Æ¤é¤ï¤º¡¢Ëü¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£Ë×¸ÄÀÅª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬º£¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÌ£¤À¤¬³Î¼Â¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ô»ú¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡ÚÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÇúÇä¤ì¤Î¡¢à¥·¥ó¹ñÌ±¼Öá¡Û
°ìÊý¡¢¥¹¥º¥¤È¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤È¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÅíÅÄ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Çà½îÌ±ÇÉá¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¹ñÆâ¤ÇàN¡ÝBOX°ÍÂ¸á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢Æü»º¤ÏºÆ·úÅÓ¾å¤Ç¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥º¥¤ÎÀª¤¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö½îÌ±ÇÉÏ©Àþ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÇÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÎÎ°è¤¬¼å¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç¾åµéÃæ·¿¼Ö»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â°ìÉôÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»Ô¾ì¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¼«¤é¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥º¥¤é¤·¤¤à¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤á¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«À¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤Ï¡¢¤è¤ê¹½Â¤Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡£¤â¤Ï¤ä¿·¤¿¤Ê¹ñÌ±¼Ö¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Î½Å¿´¤¬·Ú¤Ë°Ü¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤Ê¤É¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÇúÇä¤ì¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£Êª²Á¹â¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¡£ÃÏÊý¤Ç¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î½Ì¾®¡£°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¡£²È·×¤ÏºÙ¤Ã¤Æ¤â°ÜÆ°¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Îà¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°»Ö¸þá¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¡¢½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤¬¶áÇ¯¥¹¥º¥¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢à¥³¥¹¥Ñá¡£¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤Î¸µ´´Éô¤â¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤Ï·Ú¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤â100Ëü±ßÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤Ö¡£ÁõÈ÷¤Î¥à¥À¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£N¡ÝBOX¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬300Ëü±ßÄ¶¤ÇÄü¤á¡¢¥¹¥º¥¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÈ¾³Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇàÇ¼ÆÀ¤Î·Úá¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¤À¤±¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡¢àÀ¸³è¼Ô¤ÎºâÉÛ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ËºÇ¤âÃé¼Â¤Ê¥á¡¼¥«¡¼á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¥¹¥º¥¤ÎÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö²Á³ÊÅª¤Ë¤â¡¢·Ú¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼«Á³¤ËÅÐÏ¿¼Ö¤ØÆ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÃæ¹âÇ¯ÁØ¤«¤éÉ¾È½¤Ç¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Îã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢à·Ú¤ÎÌÁ¼çá¤ÎºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤¦¥È¥è¥¿¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡¦¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¡¢ºÆ¤ÓÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·ã¥¢¥Ä¤Î·ÚÇÆ¸¢¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡£
º£²ó¡¢¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢»Ô¾ì¤Î½øÎó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¥¹¥º¥¤À¤¬¡¢¿ô»ú¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ñ¤ÎàÇä¤ì¶Úá¤ÈàÁª¤Ð¤ì¤ë´ð½àá¤¬¡¢³Î¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿µÜ²¼Ë»Ë