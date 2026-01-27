脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、「プレゼンだけ頑張る人」が成長できない根本理由と評価主義の落とし穴
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「どんな時でもきちんとやらないとダメだよね。」と題した動画を公開。誰が見ていなくても物事に真摯に取り組む「きちんとやる」姿勢が、自己の成長にとっていかに重要であるかを説いた。
動画の冒頭で茂木氏は「自分が思ってる以上にきちんとやるべき時ってある」と語り始め、「どこで誰が見てるかわからない」状況はもちろん、「誰も見てないとこでも、一人で何かやってる時でも、きちんとやるってことを積み重ねていかないと、やっぱりなんか結びついていかない」と主張。他人の評価の有無にかかわらず、常に全力を尽くす姿勢が重要であると述べた。
茂木氏は、安易な考え方に陥ることの危険性を指摘。「適当にごまかせばいいやとか、求められてるものを適当にそのレベルでやればいいやって思っちゃうと、それ以上伸びない」と警鐘を鳴らす。その具体例として「プレゼンの時に真面目にやる人」を挙げ、本当に大切なのはプレゼンの瞬間だけ取り繕うことではなく、「それ以外の時間、全ての時間の中でちゃんとやるべきことをやってるべき」だとその本質を解説した。この姿勢は、スタートアップがベンチャーキャピタルに事業説明をする場面にも通じ、日頃からの真摯な取り組みこそが価値を生むと語った。
最後に茂木氏は、このような姿勢を貫くことで「何よりも自分が変わってくる」と強調。「どんなことでもちゃんとやらないとダメだ」と述べ、一事が万事の精神で物事に取り組むことが、最終的に自分自身を成長させる唯一の道であると締めくくった。
