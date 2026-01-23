◇大相撲初場所１２日目（２２日、東京・両国国技館）

新大関・安青錦が２敗対決で西前頭４枚目・熱海富士を寄り切り、単独トップに立った。双葉山（１９３６年夏、３７年春）以来８９年ぶり２人目となる新関脇、新大関の２場所連続Ｖの快挙へ前進した。西前頭１２枚目・阿炎は大関・琴桜につり出されて３敗に後退。関脇・霧島は横綱・豊昇龍との３敗対決を制した。安青錦を１差で追うのは霧島、平幕の熱海富士、阿炎、獅司、朝乃山、欧勝海の６人となった。

＊ ＊ ＊ ＊

乱れた大銀杏（おおいちょう）姿の安青錦が、息を切らしながら懸賞の束を受け取った。優勝争いでトップの２敗で並んでいた熱海富士との大一番。立ち合いで相手を突き起こして左差し、頭を密着させて前進した。相手に左まわしを切られても、再び突き起こして、左右をのぞかせて冷静に寄り切った。支度部屋では「上体を起こさずに先に攻められたことが良かった」と振り返った。１０勝目を挙げ、既に最長とする新入幕からの連続２ケタ勝利記録を６場所に更新。もう一人の２敗だった阿炎も敗れ、単独首位となったが「あまり気にしていない。今まで通り自分らしい相撲を取れれば」と冷静沈着だった。

この日、これまで使用していた青色の締め込みから黒色のものに変更した。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が現役時代に締めていたもので、４日ほど前に譲り受けたという。「つけたいと思っていた。つけないともったいない」。好調な力士では異例の本場所中の締め込み変更にも「そこまで大きくなかった。ちょうどいい」とマイペースを貫く。報道陣から黒の締め込み姿が似合うと声をかけられると、「ありがとうございます。親方にも同じことを言われました」と笑顔を浮かべた。

スピード出世を続ける２１歳に、２０年ぶりの快挙が射程に入った。八角理事長（元横綱・北勝海）は「厳しい相撲を取った。（勝ち越しも）通過点。先場所も優勝決定戦を勝っているからその経験は大きい」と、連覇への期待を口にした。新大関の優勝は０６年夏場所の白鵬が最後で昭和以降６人しかいない。さらに新関脇、新大関の２場所連続優勝なら双葉山以来、８９年ぶりだ。賜杯争いについては「特にない。自分のやることは変わらないので」と泰然自若。青い瞳の新大関が、ついに新春の土俵の主役に躍り出た。（大西 健太）