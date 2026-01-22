この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「トランプさんにとっては、ヨーロッパは「テーマパーク」みたいなものなんだろう。そして、日本も、「明日はわが身」」と題した動画を公開。トランプ前大統領のダボス会議での言動を基に、アメリカがヨーロッパを「テーマパーク」のように見なしているという本音を分析し、日本も同様の状況に置かれかねないと警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で茂木氏は、トランプ前大統領のダボス会議でのスピーチを「むちゃくちゃだった」と評価。グリーンランドをアイスランドと言い間違えたり、ヨーロッパを指して「ウィンドミル（風車）が沢山あるところはだいたいお金がなくなる」と発言したりする「トランプ節」を紹介した。



茂木氏は、こうした一見支離滅裂な言動の背後には、アメリカのヨーロッパに対する本音が隠されていると指摘する。その本音とは、ヨーロッパの文化や芸術には敬意を払う一方で、「あいつら何やってんだっていう思いがある」という見方である。第二次世界大戦でヨーロッパが自滅しかけた歴史を踏まえ、アメリカが参戦しなければドイツやロシアに支配されていただろうという認識が根底にあると分析。この視点から、アメリカにとってヨーロッパは「ディズニーランドみたいなもの」「テーマパークみたいなもの」に映っているのではないかと論じた。



茂木氏は、力、すなわち軍事力や経済力を信奉するトランプ氏のような人物にとって、文化はあっても「力」のないヨーロッパは見下しの対象となると解説。そしてこの構図は、日本にも当てはまる可能性があると警告する。「日本も気をつけないとテーマパークになっちゃうんだろうな」と述べ、文化や伝統は尊重されても、実力主義が支配する現代の世界で「テーマパーク化」してしまうことへの深刻な懸念を示し、動画を締めくくった。