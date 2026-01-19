「豊臣兄弟！」直の言葉の真意、藤吉郎はなぜ撃たせた？斬新すぎな草鞋の逸話…第3回放送を考察

故郷の中村を飛び出して、清州へと駆け落ちして来た小一郎（仲野太賀）と直（白石聖）。

しかし新天地での暮らしは前途多難。藤吉郎（池松壮亮）から槍術師範の城戸小左衛門（加治将樹）が亡き父・弥右衛門の敵だと知らされますが、仇討ちはなかなか上手く行かないようです。

そんな中、駿河の今川義元（大鶴義丹）率いる大軍が、尾張へと攻め寄せて来ます。織田家中では籠城か出撃か、むしろ和睦か降伏か……大混乱の中で織田信長（小栗旬）はなかなか真意を見せません。

「和睦すべき」と直訴した小一郎は、信長に「志なき者に用はない」と言われ、早くも侍の道を諦めかけます。しかし直から「今戦わず、いつ戦うのか」と叱咤され、決戦に臨む覚悟を固めたのでした。

……そんな第3回放送「決戦前夜」、今週も気になるトピックを振り返っていきましょう！

直が寧々の侍女に

清州へやって来た三人は、藤吉郎がよくしてもらっている浅野長勝（宮川一朗太）に挨拶します。

傍らで小一郎との再会を喜んでいた寧々（浜辺美波）ですが、直の姿を見咎めて微妙な空気が流れました。

しかしちょうど侍女がいなかったので、直は寧々の侍女にしてもらったのです。これでひとまず、彼女の食い扶持は確保できるでしょう。

藤吉郎とすれば、義妹（小一郎の許婚）である直をダシに、寧々と近づくキッカケが出来たと喜んでいました。

行きがかりで主従関係となった寧々と直が、どんな関係を展開していくのか、楽しみですね。

城戸小左衛門は悪役に

悪役ぶりをいかんなく発揮する城戸小左衛門。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

槍の名手として信長さえ一目置いているのをよいことに、織田家中で傍若無人に振る舞う城戸小左衛門。本作では「小一郎らの父・弥右衛門から武功とお守りを奪った」という悪役ぶりを発揮しています。

この城戸小左衛門については信長の側近「六人衆」に抜擢された以外に詳しい記録がないため、このような創作がなされたのでしょう。

藤吉郎と小一郎がまとめてかかっても返り討ちにあうほどですから、まともに戦っても勝ち目はありません。それでも立ち向かう小一郎は偉いですね。

藤吉郎は合戦のドサクサ紛れに殺そうと企みますが、果たして上手くいくのでしょうか。

『豊臣兄弟！』あれは不穏な伏線！？藤吉郎に容赦ない稽古をつけた城戸小左衛門の正体と今後の展開

あえて急がない義元の戦術

蹴鞠を楽しむ今川義元。従来の「公家かぶれの愚将」というイメージが改まりつつあり、嬉しい限り。「海道一の弓取り」ぶりを魅せてほしい。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

時は永禄3年（1560年）5月。いよいよ今川義元は尾張を一飲みにしようと2万5千もの大軍を繰り出しました。

しかし当の義元が道中で輿から降り、いきなり蹴鞠を始めます。その姿を単なる油断と見たのか、側近の一人が諫言しましたが、義元には考えがあったようです。

一気に攻めかかれば、相手も脊髄反射で何をしでかすか分かりません。それよりもむしろ相手に時間を与えることで動揺を誘い、戦わずして勝つ……そんな狙いがありました。

果たして義元の狙いどおり、織田家中では重臣一同による議論が紛糾し、今にも離反者が続出しそうな勢いです。

信長はそれでも余裕の態度を崩さず、酒宴を開いて能楽「夜討曽我」を鑑賞する始末。佐久間盛重（金井浩人）などは今川に寝返る素振りを見せていました。

視聴者は結果を知っているから悠然と観ていられますが、当時の織田家臣たちは生きた心地がしなかったでしょうね。

「そうきたか！」懐草鞋のエピソード

藤吉郎を語る上で欠かせない？草履のエピソード。しかし今は初夏である。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

信長の草鞋を懐に入れて温めておいて、歓心を買った……藤吉郎の有名なエピソードですが、これを初夏の5月にやる展開は斬新でした。

ましてその草鞋を城戸小左衛門のものと誤解していたとは言え、盗もうとしていたなんて……小一郎と二人で片方ずつ懐に入れていたというパターンも、初めて見たと思います。

しどろもどろながらも「雨が降るから濡れないように」「トンビが低く飛んでいるから、あと一刻ほどで雨が降る」「長く百姓をしていた経験でわかる」「もし雨が降らなかったら、私の見立てが甘かったということで許してもらいたい」……次から次へと頭と口がよく回るものです。

果たして信長の興味を惹き、進言の機会を得たものの、さすがに今川の大軍に勝てる策など考えつくはずもありません。

「和睦すべき」と訴えるも「そなたの言葉は軽すぎる」「失せろ」と追い払われてしまいます。

藤吉郎はなぜ自分を撃たせた？

自ら的になろうと志願し、命懸けでひょうげて見せる藤吉郎。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

小一郎を追い払った後、信長は気晴らし？で火縄銃の射撃を始めました。かたわらに控えていた藤吉郎は「次は自分をお撃ちくださいませ」と提案します。

信長は「当たっても知らんぞ」と言いつつ藤吉郎狩り？を実施。藤吉郎は猿を演じながらあちこち動き回り、信長の射撃を受けて倒れました。

もちろん当たってはいませんが、さすがの信長も心配になって、藤吉郎に駆け寄ります。

「これが本当の猿芝居にございます」

笑う藤吉郎のひたいを軽く小突いて笑う信長。そこへ雨が降って来ます。先ほど小一郎が予想したとおりです。

それにしても、藤吉郎はなぜ自分を撃てなどと言い出したのでしょうか。

一、小一郎が不興を買ってしまったので、挽回したかった？

一、何があっても、自分は信長についていく決意を示したかった？

一、自分の大願（亡き父の敵討ち）が成就するか、賭けてみたかった？

一、自分の怪我や死と引き換えに、小一郎を許すよう頼むつもりだった？

一、それとも単なる酔狂や運試し？

いつかこの暴挙の意味が分かる＝伏線が回収される日が来るのか……記憶しておこうと思います。

直「下剋上に魅せられたんじゃ」彼女の真意は

今さら「帰ろう」なんて、そりゃないぜ小一郎。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

信長に殴られ、城戸小左衛門に殴られ……まったく散々な小一郎ですが、早くも侍の道を諦めて、直に「中村に帰ろう」などと言い出しました。

一体何を言っているんでしょうか。駆け落ち同然に飛び出してきた中村へ帰れば、坂井喜左衛門（大倉孝二）が黙ってはいないはずです。

侍になるのは何のためだったのか。自分たちを虐げ続けた者たちを見返すためではなかったのか。それは百姓のままでは成し得ない「下剋上」に他なりませんでした。

「小一郎は、下剋上に魅せられたんじゃ」

下の者が、上の者に打ち勝ち、しのいでいく。まさに戦国乱世の恐ろしさであり、また魅力でもあります。

既得権益が脅かされ、社会秩序が崩壊している。社会が破壊と再生を繰り返す中で、今戦わねば、これからも搾取され続けるばかりでしょう。

かくして目を覚ました小一郎。しかし直の言葉には、別の真意も感じられました。

清州へ行こうと決意したのは藤吉郎の言葉がきっかけ。清州についても藤吉郎とばかり一緒。自分は寧々の侍女として押しつけられ、そして藤吉郎が帰れと言えば帰ろうとする……そんな小一郎に、苛立っていたのかも知れません。

なぜなら、直自身はそんな小一郎にすべてを賭けたのですから。自分は小一郎の許婚であり、二人の意志で未来を切り拓いて生きたかったのでしょう。

知恵はあるし機転も利くけど、まだ覚悟が足りていない小一郎。自分の意志で自分の人生を切り拓けるよう、今後の成長に期待したいですね。

直の真意をどこまで理解しているかはともかく、小一郎は戦いの場へと返り咲いたのでした。

松平元康「大高城の兵糧入れ」

大高城の兵糧入れ任務を完遂。今度の元康は、家臣を捨てて敵前逃亡とかしなさそう。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

金陀美具足（きんだみぐそく）に身を包み、現れたのは松平元康（のち徳川家康。松下洸平）。友軍を支援するため、織田軍に包囲された大高城へ兵糧を運び入れる任務に当たりました。

この「大高城の兵糧入れ」は若き日の武勲＝困難な任務として知られますが、本作では織田軍の抵抗が少なかったためか、元康は「事がうまく運び過ぎている」と懸念を示します。

よもやこれは信長の罠では……そんな展開を感じさせる一幕でした。恐らく、その予感は的中してしまうでしょう。

後に信長の盟友となり、藤吉郎のライバルとなる元康が今後どうするのか、注目したいと思います。

若き松平元康の一大ミッション！桶狭間の前哨戦「大高兵粮入」とは【どうする家康】

第4回放送「桶狭間！」

帰って来た小一郎。桶狭間での武勲に期待。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK

何やかんやとありましたが、戦国ファンならばみんな大好き？桶狭間の決戦がいよいよ次週に迫りました。藤吉郎からもらった刀を差して、小一郎がどんな活躍を魅せてくれるのでしょうか。

「豊臣兄弟！」ついに桶狭間、父の敵討ちなるか？次回1月25日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

【次週の見どころ予想】

信長「敦盛」の幸若舞「海道一の弓取り」義元の壮絶な最期城戸小左衛門はどうなるのか小一郎と藤吉郎の立てる手柄は

足軽から始まった豊臣兄弟の天下獲り。その火蓋が切って落とされます。次週も楽しみですね！

人間五十年…は昔の平均寿命じゃない？織田信長が好んだ幸若舞「敦盛」に唄われた真意とは