大至急！【モスバーガー】へ走れーーーッッ！！ 食べ逃したくない「限定グルメ」

今の【モスバーガー】は、限定メニューが粒ぞろい！ アボカドや黒毛和牛、旬野菜のスープに和スイーツまで、どれも「今しか食べられない」が詰まった一皿です。食材の組み合わせや季節感が絶妙で、思わず「さすがモス！」と唸るラインナップ。期間限定または数量限定なので、気になる人は大至急チェックを！

やさしさたっぷり◎「アボカドバーガー」

見た目もおしゃれな「アボカドバーガー」。サイコロ状にカットされたアボカドからは、クリーミーさはもちろん、食べ応えも感じられそうです。パティと国産レタスのハーモニーも、モス定番の美味しさを提供してくれそうな、期待値の高い満腹バーガーです。1月下旬頃までの限定販売。

数量限定！「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」

贅沢な黒毛和牛を使用した、特別感満載のバーガー！ 肉厚パティからあふれる旨みと、とろけるチーズの濃厚なコクは、想像しただけでも食欲を刺激してきます。ソースはモス自慢のトマトテイストなので、最後まで重たさも感じにくそう◎ 香ばしいバンズと贅沢ダブルパティ、ダブルチーズのリッチな組み合わせのこちらのバーガーは、数量限定なので見つけたら即ゲット推奨です。

ごろっと野菜でほっこり「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」

寒い季節にぴったりな、やさしい温もりの新作スープ。筆者も試したところ、ブロッコリーの香りとじゃがいものまろやかさが溶け合い、ひと口目から体の力を抜いてくれました。とろっとした食感が楽しめるので、軽食としても楽しめそう◎ ランチにも夜のリラックスタイムにも寄り添う、ほっと癒される一杯です。

冬のご褒美！「モスのおしるこ（粒あん）」

心も体もほっと温まる、モスのあったかスイーツが登場。北海道産小豆を使った粒あんは、しっかりと「食べてる感」も与えてくれそう。丸餅も2つ入っている満腹仕様！ 優しい甘みと湯気のぬくもりに包まれながら、心まで温まる"冬の醍醐味"を堪能してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里