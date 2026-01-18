USJで“2000円のランチ代”を浮かすために、「おにぎり持っていこう」というママ友…並びながら食べられて「時短・節約」とのことですが、持ち込みは禁止ですよね？ ルールを確認

USJでランチを食べるとどれくらいお金がかかる？

USJには、座ってゆっくりと過ごせるレストランや食べ歩きを楽しめるフードカートなど多くのメニューが用意されており、価格もさまざまです。しかし、ピッツァやハンバーガーといった手軽なメニューでも1人前1500円ほどの料金がかかります。

テーマパークでの食べ歩きの定番フードであるポップコーンが650円、ターキーレッグが1400円などであることを考えると、USJでの飲食代は決して安いとは言えませんよね。家族4人でUSJに訪れた場合、食事代だけで1万円を超えることも珍しくありません。

USJは一度入場すると、年間パス所持者以外は基本的に再入場ができないので、食事のためにパークを出て近隣のユニバーサル・シティにあるマクドナルドやサイゼリヤを利用することはできません。



USJは「蓋つきコーヒーカップなど密閉できない飲料品、ビン、缶、酒類」のドリンク、ベビーフードや小さな子どものおやつを除く「食べ物」の持ち込みを禁止としています。

そのため、お弁当やおにぎりなどをパーク内に持ち込むことはルール違反となります。USJの近くには多くの飲食店やコンビニがあるので、ついパーク内で食べよう！ と考えてしまうかもしれませんが、持ち込みはできないので注意しましょう。



USJでは、入園前に保安検査を受ける必要があり、食べ物を持ち込みしようとしているとクルーより注意を受けます。持ち込もうとしていた食べ物は、入園前に食べるなどその場で処分しなければなりません。

以前はUSJのパーク外にピクニックエリアが設けられ、持ち込んだご飯を食べることができました。しかし、現在ピクニックエリアは閉鎖されており、パークの外でお弁当を広げられるスペースを確保するのは難しいでしょう。

USJに飲食物を持ち込みしようとすると、節約になるどころか逆にもったいないことになってしまう可能性も考えられます。節約したい場合は、自宅でしっかり朝ごはんを食べてからパークへ向かったり、晩ごはんはパークの外で食べたりするなど、ランチ以外の部分で調整するのがおすすめです。



食事でも世界観を楽しもう

USJは一度パークを出ると再入場ができないので、食事はパーク内でとることになります。少しでも節約しようと飲食物を持ち込みたい気持ちは理解できますが、USJは、ベビーフード、子ども用のお菓子以外の飲食物の持ち込みは禁止されており、入園前に処分しなければならないなど結果的に損になることがあるので止めましょう。

せっかくテーマパークに遊びに行くのですから、食事も含めて世界観を楽しめると良いですね。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー