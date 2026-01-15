¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¤³¤Áµµ¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¢HUNTER¡ßHUNTER¡¢¤ë¤í·õ¡ÄÁ´22ÊÁÈ¯Çä¡¡½¸±Ñ¼Ò¥³¥é¥Ü
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤¬¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë½¸±Ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥ÄÂè1ÃÆ¤ò3·î16Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤ÎÌ¡²è¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ¡¥¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´22ÊÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ1990±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡¢GANTZ¡¢À»Æ®»ÎÀ±Ìð¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤â¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÁ´22ÊÁ¤¬¥³¥ì¤À¡ª
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖGANTZ¡×¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡×¤Î11ºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤¬Â³¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊC¡ËGege Akutami¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËP1998-2026 ¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994 ¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËHiroya Oku¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËSatoru Noda¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËYoichi Takahashi ¡ÊC¡ËYudetamago¡¿Shueisha