¡Ú¥´¥ó¥Á¥ã¡ÛÅß¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¡¼¥í¥ó¡×È¯Çä¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¡¼¥È¥Æ¥£¡¼
¡¡¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥£¡¼¥«¥Õ¥§¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡×¤¬¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¡¼¥í¥ó¡×¤ò1·î22Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¡¢¥ä¥Ð¡Ä¤È¤í¤±¤ë¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¡¼¥í¥ó¡×¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤½¤¦¡ª¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¡ÖÉ´²ÖÌª¡Ê¤Ò¤ã¤Ã¤«¤ß¤Ä¡Ë¡×¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥½¡¼¥¹¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡¡É´²ÖÌª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥¼¥ê¡¼¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¡¼¥í¥ó¡×¤È¡¢¥Û¥Ã¥È¤Î¡Ö¹á¤êÎ©¤Ä ¥Ï¥Ë¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¡¼¥í¥ó¡×¤Î2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢ÄêÈÖ¤Î¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¨¤µ¤¬Â³¤¯µ¨Àá¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Åß¤Î¡È¤´¤Û¤¦¤Ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥¢¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼M¥µ¥¤¥º¤¬670±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬720±ß¡¢¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼S¥µ¥¤¥º¤¬640±ß¡¢¥Û¥Ã¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼S¥µ¥¤¥º¤¬690±ß¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥¼¥ê¡¼¤Ï90±ß¤Ç¤¹¡£