¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×SNS¤ÇµÒ¤òÊç¤ê ÌµÅÐÏ¿¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤ò·«¤êÊÖ¤·¸ò´¹¤« Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¹ñ¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤Î¸ò´¹¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬22ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ñ¶â·èºÑË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢²£°æÍþ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
²£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯1·î¤«¤é4·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤é3¿Í¤«¤é15Ëü1600±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒ¤±¶â¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Ë¸ò´¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢SNS¾å¤ÇµÒ¤òÊç¤ê¡¢¤ª¤è¤½15%¤Î¼ê¿ôÎÁ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ230Ëü±ßÁêÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤é3¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥³¥¤¥ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶âÍß¤·¤µ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£