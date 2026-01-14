¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»ö¸Î¡¡ËÁ°IC～ÃæÄÅIC´Ö¡¡²¼¤êÀþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á
14Æü¸á¸å¡¢Åì¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎËÁ°¥¤¥ó¥¿ー¤ÈÃæÄÅ¥¤¥ó¥¿ー´Ö¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¶ÛµÞ¹©»ö¤Î¤¿¤á²¼¤êÀþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å£´»þ¤´¤í¡¢²¼¤êÀþ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢Æ»Ï©Ãæ±û¤Î¥ï¥¤¥äー¥íー¥×¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÃ±ÆÈ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤Ç¡¢Éüµìºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢14Æü¸á¸å4»þ24Ê¬¤«¤éËÁ°¥¤¥ó¥¿ー¤ÈÃæÄÅ¥¤¥ó¥¿ー´Ö¤Î²¼¤êÀþ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£