交通事故で左腕と左脚を失った中国人のインフルエンサーが、障がい者の経済的自立を助ける靴クリーニング事業を始めて注目を集めている。

香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は11日、中国のインフルエンサー、翁忻怡さん（30）が障がい者を雇用する靴クリーニング工場を運営していると報じた。

報道によると、翁さんは2020年、友人が運転していたポルシェの事故で重傷を負い、左腕と左脚を切断した。治療の過程で3度の心停止を経験し、計14回の手術を受けた。事故の後、自身の現実を受け入れるまでには1年ほどかかったという。

SCMPは、翁さんが障害を負った後も以前と変わらないということを証明するため、より熾烈な人生を選択したと伝えた。翁さんは2022年にヨガウェア事業に飛び込み、自らモデルとなって商品をプロモーションしたほか、昨年には故郷である広西チワン族自治区の近くに靴クリーニング工場を開設した。

現在、工場には10人の従業員が勤務しており、そのうち半分は障がい者だ。翁さんは従業員の身体条件と強みに合わせて業務を配分した。聴覚障害のある従業員には騒音の大きい洗浄機器の操作を任せ、ポリオを患っている従業員には、作業速度は遅いものの仕事のやり方が丁寧である点を考慮し、細部の洗浄作業を担当させた。

翁さんは「障がいが一人の人間の限界を規定するのではなく、その人がどれだけ固有であるかを作る」とし、「障がいにもそれぞれの強みがあり、必要なのは機会だけだ」と語った。

この工場では1日に700〜800足の靴を洗浄しており、月商は約30万元（約682万円）に達する。翁さんのソーシャルメディア（SNS）アカウントのフォロワー数は約50万人にのぼる。

翁さんは自身の発信力を活かし、他の障がい者の事業を広報したり、募金活動にも乗り出している。例をあげると、白血病を患う12歳の少女の治療費80万元の募金を助け、少女は骨髄移植を受けることができた。また、全身麻痺（まひ）の女性や火傷を負った女性が運営する宿舎の広報を支援し、雇用の創出にも力を貸している。

翁さんは障がい者連合会の広報大使として活動しながらポジティブなメッセージを伝えている。外出する際、義足や切断された腕を隠さず、時には「戦士」のような装いで登場することでも注目される。

同情から結婚を提案した一部の男性たちに対しては、「あなたたちは私の相手ではない」と一線を引いた。インターネット上では「翁さんはすべての女性の誇り」とし、「あなたは多くの健常者よりも能力がある」と評価した。