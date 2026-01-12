50代になって、「何かを変えたいけど、何から始めればいいかわからない」「やりたいことはあるけど、自信がない」…こうした悩みを抱えている人はいませんか？ インスタグラマーのしょ〜こさんは、「誰だって、いくつになったって、新しい世界を見に行くべき」と語り、50代になってから二拠点生活や海外へのひとり旅を始めるなど、さまざまな「実験」を行っています。そこで今回は、そんなしょ〜こさんの著書『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』から抜粋し、お届けします。

【写真】困った時は、携帯電話の翻訳アプリを活用して…

* * * * * * *

海外のトイレ事情はさまざま

よく耳にするのが「海外ってトイレ事情がわからないから行くのが怖い」という意見。そりゃあそうですよね。特に我々オーバー50世代にとっては、なかなか切実な問題でもあります。では私の場合はどうか？ 幸いなことに、そこまで切羽詰まったことはないのですが、ちょいと困ったな、ぐらいの体験はありました。

オーストラリアはメルボルンを訪れたときのこと。おしゃれなカフェがたくさんある街で、私は仕事をしながらいろんなカフェを巡っていました。そうやってハシゴしていると、おのずとトイレが近くなります。普段だったらあまり我慢しないのですが、そのときは「まだ我慢できるから次のカフェで行こう」と思っちゃったんですよね。で、個人店よりもチェーン店のほうがトイレに行きやすい気がして、スターバックスに入りました。

そこは路面店だけど、入ってみると意外なほど小さな店舗でした。テーブルはほんの数席。カウンターでアイスラテを買い（恥ずかしいから）、いかにも「ついでに」といった雰囲気を醸し出して「トイレはどこですか？」と質問。すると、まさかの「ない」。え、そんなパターンがあるのか！ トイレに行きたいがために買ったアイスラテと、すでにお腹がチャポチャポの私。がんばって急いで飲み干しながら、Googleマップの検索画面で「トイレ」と検索しました。よし、近くに公衆トイレがある！

公衆トイレまでは徒歩５分ぐらい。信号を渡って歩き、あった！ と喜んだのもつかの間、がっしり鉄柵が閉じられていました。ど、どうしよう……。

最終的に、その近くのマクドナルドを見つけて事なきを得ました。結論からいうと「マック最強」でした。世界中、割とどこでもあるし、大体はトイレを無料で使わせてもらえるから、切羽詰まったときの「神」として覚えておくといいでしょう。もちろんジュース１杯でもいいから買ってくださいね。

失敗談からいえることは「トイレは行けるうちに行っておけ」です。確実なのは空港のトイレ。飛行機が到着したらとりあえずでもいいから行っておく。あとは公共の建物。私はどの国でも図書館で過ごすことが多いのですが、利用者であれば使えることがほとんどでした。あとはデパートやモールなどの大きい商業施設も大丈夫。

海外旅行でのトイレのポイント

◎飛行機が到着したら、何はともあれトイレを済ませよう

だけど、世界は広い。国によっては、公共の施設でさえトイレが有料であることが当たり前なことも。フィンランドは駅のトイレもコイン（現金の小銭）が必要だったし、パリからロンドンに電車で行くときも駅のトイレは有料で、確かカードで払いました。事前に訪れる国のトイレ事情は調べておいたほうがいいかもしれません。



『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』（著：しょ〜こ／PHP研究所）

◎公共の施設でさえ「トイレが有料」の国もあるので注意！

また、トイレに紙を流してはいけない国もあります。韓国や台湾などは、水圧が弱いなど構造上の事情で紙を流すと詰まってしまうそう。個室の中に紙を捨てるボックスがあるので、それを利用します。慣れたらなんということもないですが、最初は間違って流しそうになったりもしました。

◎その国の「マナー違反」に、ご注意を

韓国はカフェのトイレを借りるときに暗証番号が必要なところが多いです。イタリアのヴェネツィアでは「レシートに暗証番号が書いてある」という方式だったことも。ロンドンはレジでカギを借りるスタイル。お店によっても違うので、お店の人に確認する必要があります。

海外でトイレのことを「toilet」と表現するのはマナー違反、と聞いたことがあります。「bathroom」「restroom」「ladies' room」などがいいらしい。だけど、どこへ行っても一度としてそれで通じたことがないんです。ゆえに結局「Where is toilet?」と聞いてしまうのだけど、失礼な日本人で本当にすみません。

英語ができなくても海外旅はできる？

「海外によく行っているなら、英語は話せますよね？」と、よく聞かれます。答えはＮＯ。なんと、中学校で習った文法すらも覚えていないくらいのレベルです。よくそれで海外に行くよね？ とあきれられるのですが……。

最初は私も不安で仕方ありませんでした。何が不安って、一番に入国審査で、質問の意味がわからなかったり、答えを間違えて入国できなかったりすることです。あとは行けばなんとかなるかもしれないけれど、最初の関門で帰国することになってしまったら、悲しすぎる上に恥ずかしい！

不安に駆られた私は、短期間でもいいから英会話を習って、入国の際の受け答えだけはマスターしよう、と決意しました。ところが、ちょっとお高めの英会話スクールに行ってみたものの、仕事でバリバリ英語を使う人が通うスクールだったので１週間ほどで挫折。しょうがないので、旅の英会話に特化した本を買って読んでみたり、Duolingoという英会話アプリをダウンロードして時間があるときにやってみたり。もうぶっつけ本番しかないという状況でした。とほほ。

そして迎えた、ニューヨーク初旅。ジョン・Ｆ・ケネディ空港での入国審査は緊張でガチガチになりながら、もうこうなったら笑顔だ！ と「ハ、ハロー」とひきつりながら挨拶してみました。それがよかったのか何なのか？ なんと！ ひとことも質問されることなく、スルッと通過できてしまったのです。ただのラッキーだけど、こんなこともあるんですね。

やった！ 入れた!! という喜びもつかの間、今度はUberの乗り場がわかりません。Googleマップで位置を確認しても、なぜかそこはただの駐車場。困り果てた私は、思い切って近くにいた制服の方に「えくすきゅーずみー？ うぇあいずうーばー？」とスマホの画面を見せながら聞いてみました。ドッキドキ！

すると「このエレベータで２階だよ」と指をさして教えてくれました。これぐらいなら外国人が言っていることも理解できる!! 超カンタンな会話だけど、初めて言葉が通じたときの喜びたるや。「身ぶり手ぶりで伝えようとすれば伝わるんだ」とわかったことは、大きな安心になりました。

わからないときは恥ずかしがらずに聞き返す

もちろん複雑なことは言えないし、相手の言っていることもわかりません。なので、わからないときは恥ずかしがらずに「ソーリー？」と聞き返すようにしています（いや、恥ずかしくてわかったフリもよくする）。どうしても必要なホテルのチェックインなどはGoogle翻訳を使っています。念のため「ポケトーク」という翻訳機器も空港でレンタルしていったけど、いちいち出したり操作したりが面倒で、結局ほぼ出番はありませんでした。

今でも「アイムソーリー、アイキャントスピークイングリッシュ」と謝ることはしょっちゅう。だけど欧米の人って「大丈夫！ あなたの英語はベリーグッドだよ！」と褒めてくれるんです。時と場合によるけれど、大抵の人は耳を傾けてくれる。お互いどこまで伝わっているかはわからないけど、そうやってUberのドライバーさんと雑談することもあるし、この間は、スペイン人と３時間もカフェで話をするなんてこともできました。

こんな風に初めてひとりで海外に行き始めて約３年。今まで十何カ国ものさまざまな国を訪れました。その間、新たに英会話を習うでもなく、なんとかなっているから不思議です。

※本稿は、『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。