AKB48が9日、握手会イベントのレーン装飾企画を中止することを公式サイトで発表した。

グループは7日、67枚目シングル（タイトル未定）の企画として、個別握手会に1メンバー1レーンの対象メンバー専用レーンを設け、ファンが思い思いの装飾をする企画を試験的に導入すると発表していた。しかし、一部ファンからは、装飾内容でメンバー間の格差が生じる声などがネットで上がっていた。

この日になって「先日ご案内いたしました、AKB48 67thシングル 『タイトル未定』Official Shop盤 発売記念「個別握手会」開催時のメンバー握手会レーン装飾企画につきまして、皆様から多くのご意見をお寄せいただきました」と説明。「その中で、懸念やご指摘のお声を多数頂戴したことを受け、改めて協議を重ねた結果、本企画の実施を中止することを決定いたしました」と発表した。その上で「ご案内後すぐの中止となり、すでにご準備を進めてくださっていた皆様には、多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

早急な判断に、ファンからは「まぁ、あれだけ反対意見で溢れればねぇ」と理解を示す意見も。また「途中で止まれる判断できるのは良いと思う」「漠然としていたので賢明な判断だと思います」「今まで通りが一番」「恐れずに新しいAKB48を！」「今後もメンバーと一緒に楽しめる企画を期待しています」「間違ったらすぐやめて謝る 元祖AKBイズムですね」と、好意的な反応も多く寄せられた。