7月11日、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建がXを更新し、自身のライブのチケット販売を報告した。「渡部さんは《大変お騒がせしております》《チケット発売開始しました!》《何卒よろしくお願いします》のメッセージとともに、8月22日におこなわれるトークライブ『渡部59秒』を告知しました。このライブは2025年8月に初めて開催され、今回が4回めとなります。今回は、渡部さんが若手時代を過ごしたという東京・千歳烏山でお