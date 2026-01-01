新しい年の始まりに「今年は昨年以上に良い年にしたい」と願う人も多いはず。



人気占い師の木下レオンさんに2026年の開運キーワードをもとに、訪れればあらゆる運気が上昇必至なレストランを教えてもらった！

開運をサポートするのは……



占い師の家系に生まれ、幼少期から占いの英才教育を受ける。愛ある鑑定に定評がありテレビや雑誌などのメディアで活躍。近著に『木下レオンの超開運 帝王占術2026』がある。

―― キーワードは「整える」。それが開運への近道に

〜“火のエネルギー”が強い新年。心と体を癒やすことを最優先に〜



2026年は十二支でいうと午（うま）の年。さらに60年に１度訪れる、丙午（ひのえうま）の年でもあることから「火のエネルギーが最高潮に達し、真夏の太陽が明暗を分ける」と話すのは人気占い師、木下レオンさんだ。



「丙午の火はエネルギーや情熱をつかさどり、さらにこの年に回座する一白水星は浄化や再生を映し出す力を持ちます。このふたつが重なる年は“燃やす”のではなく“光を放つ”年。自分自身が何を照らしたいか明確に選ぶことで運気は大きく開けます」



それでは運勢アップにつながるスポットは？



「太陽と水のバランスが運を動かすポイントに。火の熱をため込まないように意識的に癒やしを求め、自分や周囲の環境が整う場所を選んでいくのが良いです」



レストランでゆっくり過ごす時間を持つことが“整い”に効果的とも。



「テラスなど太陽を感じる場所は仕事運を高め、水辺や夜景は恋愛運の向上に。健康運アップは緑に囲まれた開放空間、金運は静けさと安定感のある料理店、家庭運には心温まる料理のシェアもオススメです」



このアドバイスを参考にすれば、すべてがウマくいく！？

◆恋愛運最強レストランはここ！

水辺の近くで食す赤い食材が恋愛運を刺激し、ふたりの距離を近づける

『Chef's Theatre』

figcaptionホテルロビーから望むパノラマビューにはスカイツリーも見える/figcaption/figureh5竹芝から見下ろす東京湾のきらめきと、“赤”が効いたひと皿がデートに効く/h5pbr/絶えず進化する東京の“いま”と伝統やアートが心地良く共存する、モダンラグジュアリーホテル「メズム東京 オートグラフ コレクション」の16階に位置するフレンチダイニングa href="https://gourmet-calendar.com/restaurants/83303265?utm_source=article_29275&utm_medium=referral&utm_campaign=tcw" target="_blank"『Chef's Theatre』/a。br/br/ウォーターフロントという抜群のロケーションや大窓の外に広がる夜景、都会的なムードに包まれる高層階と、恋愛運の向上に必須な要素がそろう。/pfigureimg src="https://d35omnrtvqomev.cloudfront.net/photo/article/article_part/image_path_1/695535/c649056495b21f9fcaf95df2085509.jpg" alt="竹芝『Chef"s Theatre』の「蝦夷鹿のロースト 季節野菜と共に」">料理は「蝦夷鹿のロースト 季節野菜と共に」￥5,800。しっとりと柔らかく、クセが少ない蝦夷鹿をじっくりローストし、炭火で香りづけ。赤ワインをたっぷり使い、仕上げにスグリを加えたソースを。付け合わせは、つぼみ茸のソテー、洋ナシ、ビーツのピューレやローストなど赤尽くしのひと皿



火のパワーを感じさせるオープンキッチンから繰り出される美味の中でも、赤い食材の料理は血流が整い、健康的な大人の色気を引き出すのにも効果的。



水と光が交差する美食の空間ならば、勝利を確信する夜になるはずだ。

― Reon's Comment ―

「じっくりした火入れ、ほのかなライティングが幸運を呼ぶ」

◆仕事運最強レストランはここ！

都会的な煌めきに囲まれたレストランで魚介を味わうと、仕事のチャンスが到来！

『THE UPPER』

開放感たっぷりの丸の内イチ心地良いテラスが視野を広げ、思考をクリアにする



『THE UPPER』は、日本屈指のビジネス街・丸の内で圧巻のスケールを誇るレストラン。ビル群の夜景を一望する洒脱なルーフトップテラスを備えており、気分はまるでマンハッタン。



パテ・ド・カンパーニュやサラダ・ニソワーズ、ブイヤベースといったフランスの伝統的な料理の監修は、世界にその名を誇る大阪『La Cime』の高田裕介シェフが手がけており、一流料理人のセンスを体感することができる。

魚介料理は脳内をすっきりさせる！ノルウェー産サーモントラウトを48時間マリネし、ヨーロッパ原産のブナで２時間半スモークした「スモークサーモン」￥1,900。ワインが進む味わい



都会の夜風に当たりながら気取らない魚介料理を楽しんでクールダウンすれば、ビジネスに必要不可欠な冷静さをキープすることができ、集中力もますます高まる予感！

― Reon's Comment ―

「体を軽くする食材は、運をも軽やかに動かす」

◆金運最強レストランはここ！

高所に佇む閑静な空間で滋味深い料理を堪能すれば、経済が「巡る」好循環が生まれる

『よし澤』

アクセス抜群の六本木ヒルズ内にありながら、ゆったりと寛げると評判。張り出し屋根のエントランスにも和の情緒が。凛としたカウンターで安らぎの時間を静けさのある場所にツキが宿る



金運アップのカギは一段高い場所にある落ち着きと静けさ。



都会の中心とは思えない、しっとりとした雰囲気に包まれる『よし澤』は、季節の食材を使った正統派の京懐石で、2026年の金運と好相性。

六本木“ヒルズ”の高台の品格漂う日本料理が、金運の巡りを呼びこむ



例えば、白焼きにした鰻と実山椒の「鰻の炊き込みご飯」（￥22,880のコース内）など、目の前で仕上げられる料理は、旬味の尊さや出汁のかぐわしさに心がほぐれる。



胃の腑に染みる料理は体を整え、健康体に近づくほど金運の巡りも良くなる。余分な欲を流し、堅実な運気を呼び込むために誠実な仕事を大切にする日本料理店に足を運びたい。

― Reon's Comment ―

「心を和ませる味が、運を長持ちさせる」

◆家庭運最強レストランはここ！

円卓で温かいものを囲み、分け合えば家族の絆が深まる

『トゥーランドット臥龍居』

中国料理界のレジェンドの湯気立つフカヒレスープには、円満な家庭をつくる力がある



日本の中国料理界に金字塔を打ち立てた脇屋友詞シェフ。その哲学を体感できる『トゥーランドット臥龍居』の名物といえば、濃厚な旨みが凝縮したフカヒレ料理。



人気の「蟹肉入りフカヒレスープ」（１人前￥4,000）は、鶏と豚を８時間煮込み、吉切鮫とカニも惜しみなく加えた逸品。１月末までは上海ガニを使用し、ありがたみもひとしおだ。



家庭運は温かいものを分け合うことで向上するため、スープや煮込み、鍋料理を選ぶのは大正解。

上質かつ温かみのある空間が福を呼ぶ脇屋さんが選んだというアンティーク家具に彩られた空間。１階には円卓もあり、サービススタッフの細やかな心遣いも相まって穏やかな時間を過ごせる



中国料理の円卓は人間関係を円滑にするのにもぴったり。心の芯まで温まる団らんのひとときは一層深い関係性を築く。

― Reon's Comment ―

「湯気の向こうに、幸せが立ちのぼる」

◆健康運最強レストランはここ！

緑溢れるオアシスで腸が整う食事は、体内リズムも快調に

『The Public Place』@LUFTBAUM

最旬グルメスポットに誕生した森に溶け込むダイニングは、心と体のリズムを整える



高輪ゲートウェイ駅すぐに誕生した「ニュウマン高輪」。その28階のエリア「LUFTBAUM」は個性豊かな木々が生い茂る、緑の空間。空中庭園もあり、自然に包まれて癒やされるこの場所は、健康運を上昇させる。



食事をするなら、イタリアンベースのフュージョン料理が楽しめるダイニング『The Public Place』へ。人の交流が生まれるパブに着想を得た空間は、気の巡りを良くすることにも効果的。

水分量の多い食材や乳製品が最高の薬「ブラータチーズ 長野パープルとシャインマスカット」￥2,600。果物のみずみずしさを味わえるように、味付けはシンプルに。その時季の旬のフルーツを使う



体の呼吸と心のリズムが整う場所では、体内の熱を優しく冷ます食材を積極的に。



みずみずしい野菜や果物、発酵食品が、心身を健やかに整えてくれる。

― Reon's Comment ―

「体を整えれば、心も自然と整う」

