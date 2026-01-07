SNSで報告

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は、青学大の3年連続9度目の総合優勝で幕を閉じた。熱戦から3日後の6日になって、かつての箱根ランナーから突然報告された結婚ニュースに駅伝ファンが騒然となった。

結婚を発表したのは、中央大OBの23歳・吉居大和（トヨタ自動車）。お相手は名古屋テレビ放送の尾形杏奈アナウンサーで、自身のXに「私事ですが、1月5日に結婚しました 妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」とつづった。

投稿には純白ドレス姿の妻と並んだ2ショットが添えられ、「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります。今後とも宜しくお願いいたします」と誓った。

突然の一報が反響を呼び、X上には「え!!え〜!!」「あ〜、泣ける」「まさかの私の推しが結婚した」「おめでたいニュースをありがとうございます」「23で結婚って早いけど、駅伝選手結婚早い人多いよね」「こないだまで高校生だったのにはやいなー！」などの声が並んだ。

吉居は愛知県出身。仙台育英高から中大へ進学し、箱根は第97回大会から4年連続で走った。2年時の第98回大会で1区を走り、1時間0分40秒で区間賞を獲得。翌年の第99回大会では“花の2区”で起用され、1時間6分22秒で再び区間賞に輝いた。



