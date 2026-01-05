その髪型、古いかも！？→【40・50代】マネするだけでOK♡「最旬こなれヘア」

「この髪型、ちょっと古いかな？」と、不安になっている40・50代へ。今回はマネするだけで、一気にこなれた雰囲気になれそうな「最旬こなれヘア」をご紹介。ちょっぴり大胆なイメチェンができそうなヘアスタイルから、少しの変化で新鮮になれそうなヘアスタイルまで、ピックアップ。40・50代の髪型迷子さんは、ぜひチェックしてみてください。

今っぽく垢抜けたい人はウルフ

思い切って気分を変えたい時は、@motoshi_wtokyo_wolfさんが紹介している「ネオウルフ」を検討してみませんか。レイヤーカットをたっぷり入れて軽やかに仕上げたヘアスタイルは、トレンドのファッションにも挑戦したくなりそうです。カットだけでなく、ヘアカラーでも今っぽい要素を取り入れるならハイライトを入れると◎ 白髪をぼかして目立ちにくくする効果にも期待できそう。

都会的で洗練されたミディアムレイヤー

落ち着いた大人らしい雰囲気をキープしたい人は、こちらをチェック。レイヤーカットの段差のコントラストで毛量を調整し、顔まわりは優雅さを感じさせるボリューム感がありながら、ベースの毛先は肩が透ける軽やかな仕上がりです。ダークトーンの髪色に細いハイライトが映え、洗練された印象を醸し出しています。

フェミニンでおさまりの良いレイヤーボブ

落ち着いた中にもフェミニンな雰囲気を感じさせるレイヤーボブも、40・50代におすすめしたいヘアスタイルのひとつ。特に、髪の広がりに悩んでいる人は、検討してみて。外側のレイヤーは頭に沿って内巻きに、ベースのレイヤーは首に沿うくびれができるシルエットは、おさまりが良くスタイリングも楽になるかも。

肩ひじ張らないおしゃれは少しの変化から

そこまで大きな変化は求めていない人も、今のヘアスタイルにレイヤーカットを入れるだけで、ぐっとこなれた雰囲気になれるかも。軽く巻いて髪をランダムに動かせば、肩ひじ張らないおしゃれさを引き出せそう。まずはこんなヘアスタイルで、今より少しだけフレッシュなムードを取り入れてみては。

writer：内山友里