¡Ö¿Þ¡¹¤·¤¤¤Ê¡¢ÌµÍý¤À¤è¡×¿·´´Àþ¤Ç²ÙÊªÃª¤òÀêÎÎ¤¹¤ëÃËÀ¤Ë²¼¤Ã¤¿Å·È³¡£¤½¤Î¸å¡¢¾èµÒ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ÙÊª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¥ï¥±
¡¡¡ÉÈó¾ï¼±¡É¤Ê¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤ÈËÜ¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤ÏÍ¾·×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡½Ð¤À¤·¤«¤é°Å±À´¶¤¸¤ëÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡¡¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÆ£Àî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ï¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶å½£Î¹¹Ô¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éµ×¡¹¤Î¿·´´Àþ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤ÇÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÈ¯¿ôÊ¬Á°¤ËÉÊÀî¤ËÅþÃå¤·¤¿Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¤¥®¥ê¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¼¡¼¡£
¡Ö¾è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¾å¤Î²ÙÊªÃª¤Ë¤ÏÁ°¸å¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë²ÙÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÌÏ©Â¦¤ËºÂ¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãª¤Î¤¹¤´Ö¤È¤¤¤¦¤¹¤´Ö¤¬´°Á´¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢²ÙÊª¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ÎÎÌ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÈÁ´Éô¤³¤Î¿Í¤Î¡Ä¡Ä¡©¡É¤ÈÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ£Àî¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÙÊª¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¸å¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¿Þ¡¹¤·¤¤ÅÛ¤À¤Ê¡£ÌµÍý¤À¤è¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î°Ò°µ´¶¤äÂÖÅÙ¤«¤é¡¢Ùæ¤á¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¡¢Ãª¤òÀêÎÎ¤¹¤ë²ÙÊª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òSNS¤Ç³È»¶
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÃËÀ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»¨²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãª¤Î¾õÂÖ¤ÈÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¸À¤¤ÊÖ¤¹Í¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡© ¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¶å½£Î¹¹Ô¤Î¿·´´Àþ¼ÖÆâ¡¢º£¤³¤ì¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ì¼ï¤Î¡È¶òÃÔ¡É¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¿ôÊ¬¤Ç¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ØÈó¾ï¼±¤¹¤®¤ë¡Ù¡¢¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¡©¡Ù¤È¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¼¡¡¹¤ËÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¥¥µ¥¤¥È¤¹¤ëSNS¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ£Àî¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍò¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ÇÅê¹Æ¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¼Ö¾¸¤¬Æó¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃËÀ¤òÄ°¼è
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åê¹Æ¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿¤È¤¡¢Á°¤Î¼ÖÎ¾¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿2Ì¾¤Î¼Ö¾¸¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÀÊ¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®À¼¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãª¤Î¾å¤Î²ÙÊª¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼Ö¾¸¤ÎÀ¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Æó¿Í¤Î¼Ö¾¸¤Ï¤ª¸ß¤¤´é¤ò¸þ¤±¹ç¤¤¾¯¤·¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÇÃËÀ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÖÆâ¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¢¤½¤·¤Æ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼Ö¾¸¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÃËÀ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿ÎÙÀÊ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¼Ö¾¸¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ó¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼Ö¾¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¼Ö¾¸¤È°ì½ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡½Ð¤À¤·¤«¤é°Å±À´¶¤¸¤ëÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡¡¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÆ£Àî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ï¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶å½£Î¹¹Ô¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éµ×¡¹¤Î¿·´´Àþ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤ÇÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¾å¤Î²ÙÊªÃª¤Ë¤ÏÁ°¸å¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë²ÙÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÄÌÏ©Â¦¤ËºÂ¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥°¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãª¤Î¤¹¤´Ö¤È¤¤¤¦¤¹¤´Ö¤¬´°Á´¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢²ÙÊª¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤ÎÎÌ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÈÁ´Éô¤³¤Î¿Í¤Î¡Ä¡Ä¡©¡É¤ÈÌÜ¤¬ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ£Àî¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÙÊª¤â¤½¤³¤½¤³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö¸å¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¿Þ¡¹¤·¤¤ÅÛ¤À¤Ê¡£ÌµÍý¤À¤è¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤Î°Ò°µ´¶¤äÂÖÅÙ¤«¤é¡¢Ùæ¤á¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¡¢Ãª¤òÀêÎÎ¤¹¤ë²ÙÊª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òSNS¤Ç³È»¶
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÃËÀ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»¨²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãª¤Î¾õÂÖ¤ÈÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âÄ¾ÀÜ¸À¤¤ÊÖ¤¹Í¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡© ¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¶å½£Î¹¹Ô¤Î¿·´´Àþ¼ÖÆâ¡¢º£¤³¤ì¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ì¼ï¤Î¡È¶òÃÔ¡É¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¿ôÊ¬¤Ç¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ØÈó¾ï¼±¤¹¤®¤ë¡Ù¡¢¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¿À·Ð¡©¡Ù¤È¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â¼¡¡¹¤ËÍè¤Æ¡Ä¡Ä¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¥¥µ¥¤¥È¤¹¤ëSNS¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ£Àî¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍò¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ÇÅê¹Æ¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¼Ö¾¸¤¬Æó¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÃËÀ¤òÄ°¼è
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Åê¹Æ¤«¤é¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿¤È¤¡¢Á°¤Î¼ÖÎ¾¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿2Ì¾¤Î¼Ö¾¸¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÀÊ¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®À¼¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤è¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãª¤Î¾å¤Î²ÙÊª¤ò»Øº¹¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¼Ö¾¸¤ÎÀ¼¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Æó¿Í¤Î¼Ö¾¸¤Ï¤ª¸ß¤¤´é¤ò¸þ¤±¹ç¤¤¾¯¤·¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÇÃËÀ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ÖÆâ¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡¢¤½¤·¤Æ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¼Ö¾¸¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÃËÀ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿ÎÙÀÊ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¼Ö¾¸¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Ó¥Ó¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼Ö¾¸¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¼Ö¾¸¤È°ì½ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×