この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザーが解説、ADHDの子が勉強で癇癪を起こす前に試したい「外部委託」という選択肢

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」で「【ADHDの中学生】塾が合わない場合はどうすべき？親ができること」と題した動画を公開。ADHDの特性を持つ子どもが塾に馴染めず、家庭での学習サポートに親が疲弊してしまう問題について、具体的な解決策を提示した。



動画は、ADHDを持つ中学1年生の息子が、通っている塾の教え方が合わずに家で癇癪を起こしてしまい、母親も付きっきりのサポートに限界を感じているという相談から始まる。この悩みに対し、道山氏はまず「親が精神的に限界なのであれば、無理にサポートせず外部に委託するのが最善」だと断言した。



道山氏によると、親が無理をして子どもに勉強を教えようとすると、親子間の信頼関係を示す「愛情バロメーター」が低下し、かえって状況を悪化させる危険性があるという。その上で、「塾は勉強するところ、自宅は休むところ」という役割分担を明確にし、家庭を安心できる場所に保つことの重要性を説いた。



また、ADHDの子どもへの学習サポートには特有のコツがあるとし、具体的な方法を4つ紹介した。まず、集中力が持続しにくい特性を考慮し、「1回の勉強時間を短く区切る」ことが有効だと指摘。塾で行われている90分授業は長すぎる可能性があり、「15分×4セット」のように細かく分ける工夫を提案した。さらに、視覚情報に注意が向きやすいことから、「机の上には使うもの以外置かない」「机を壁向きにする」といった環境設定の重要性も強調。スマートフォンも「勉強中はカバンの中にしまい、マナーモードにする」ことを徹底するようアドバイスした。



これらの対策を踏まえ、道山氏はまず現在の塾に事情を説明し、対応を相談することを推奨。もし改善が見られない場合は退塾も視野に入れ、発達障害の専門塾や、個別指導で柔軟な対応をしてくれる塾を探すのが良いとした。どうしても合う塾が見つからない場合の最終手段として、家庭教師を検討することも一つの手だと述べた。



子どもの学習サポートに悩む保護者にとって、一人で抱え込まずに外部の専門家の力を借りるという視点は、子どもの成長と良好な親子関係を両立させるためのヒントになるだろう。家庭に合った学習スタイルを見直してみてはいかがだろうか。