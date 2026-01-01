コント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」の兎（37）が1日に放送されたTBS「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」（後9・15）に出演。スタッフの対応に“クレーム”を入れる場面があった。

「賞レースチャンピオン対決」の西代表として登場した同コンビ。兎が俳優役、堂前透が監督役となり、ドラマのワンシーンを撮影するネタを披露した。

その中で、兎が前を向いたまま持っていた缶を真後ろにあるゴミ箱に投げ入れて成功させなければならなかった。だが、「Take58」と何度も外しており、ゴミ箱に入れやすいように“サポーター”も使用。それでも外し続ける兎に、ついに堂前の怒りが爆発して笑いを誘った。

そして、最後に撤収となり堂前が持っていた台本を兎の胸に押しつけた。その台本をぐしゃぐしゃにした兎は舞台袖にはけながら、ゴミ箱を見ずに放り投げた。その台本が見事ゴミ箱に入ると、MCの浜田雅功や出演芸人、客席から「おぉ！」と驚きの声があがり、少し間が空いて幕が閉まった。

ネタ後、ゴミ箱に入ったことを触れられると、兎は「一応入らなくても“（照明を）落としてくれ”とは言ってる」と結果に構わず幕が閉まっていたと説明。ただ「入ったのが凄すぎてスタッフさんがビックリして“おぉ凄い凄い”って言って。で、その後に“あぁ暗転。暗転、暗転”って言って」と驚きのあまり指示が遅れていたという。

そのため「遅かったでしょ?暗転」と幕が閉まるまでに間があったとし「何してるんだよ。俺は俺の仕事したんだから、お前はお前の仕事しろよ。何してんだよ…ちゃんとしてくれよ」と“クレーム”を入れて笑いを誘った。