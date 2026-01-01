YOASOBI、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌「アドレナ」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマの新曲「アドレナ」を1月4日に配信リリースすることが決定。さらにジャケット写真が公開された。また、2026年開催の”アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”の国内5ヵ所の会場・日程が発表された。

■YOASOBIは、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のOPテーマとEDテーマを担当

YOASOBIが、1月4日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ＆エンディングテーマを担当。オープニングテーマ「アドレナ」を、アニメ初回放送と同日となる1月4日に配信リリースすることが決定し、ジャケット写真（※メイン写真）が公開となった。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

そんな大人気作品のアニメのオープニングテーマとして書き下ろされた「アドレナ」は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を映し出すような仕上がりとなっている。

ジャケット写真は、『THE BOOK』アナログレコードのジャケットイラストも手がけた、クリエイティブチーム「SSS by applibot」所属のNAJI柳田が、作品の主人公”瑞稀”のイラストをあらたに描き下ろし。アートディレクションとデザインは太田規介が手がけている。2026年の幕開けを飾るYOASOBIのあらたな一曲に、注目だ。

なお、同じくYOASOBIが手掛ける、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ

「BABY」は、リリース日が未定となっている。

■“アジア10大ドーム＆スタジアムツアー”国内5ヵ所の会場・日程が発表

YOASOBIが2026年から2027年にかけて、国内5都市、アジア5都市で開催する『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』の国内会場と日程が発表。1月4日正午よりオフィシャルファンクラブYOA’S会員限定のチケット最速先行受付がスタートすることが発表された。

日本人アーティスト最大規模で開催となるアジアツアーにぜひ注目しよう。

■リリース情報

2026.01.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アドレナ」

■番組情報

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』

TOKYO MX他にて、1月4日より順次放送開始

※1月4日22時よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信（第1話のみ、地上波放送終了後に第2話とともに配信）

■ライブ情報

『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』

10/24（土）大阪・京セラドーム大阪

10/25（日）大阪・京セラドーム大阪

11/07（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/08（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

11/14（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム

11/15（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム

11/28（土）福岡・みずほPayPayドーム 福岡

11/29（日）福岡・みずほPayPayドーム 福岡

12/05（土）東京・東京ドーム

11/06（日）東京・東京ドーム

