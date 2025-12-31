¡Ú¥«¥á¥éºÇ¶¯¤Ï¤É¤ì¡©¡ÛiPhone¡¢Galaxy¡¢Pixel¤ÎºÇ¿·¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ°Äì»£¤êÈæ¤Ù
¥¹¥Þ¥Û³¦¤Î¸æ»°²È¡¢iPhone¡¢Galaxy¡¢Pixel¡£
2025Ç¯¤Î9·î¤ËiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥«¥á¥é¡×¡£
¡Öº£¡¢ºÇ¤â¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡©¡×¡£ÂåÉ½Åª¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¬¥ÁÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¼Ì¿¿ÁÇºà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÊÔ½¸¤Î»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Ç¤¹¡£»£±Æ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤È¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³Ó
¤Þ¤º¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢3¼Ò¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡¢iPhone 17 Pro Max¡¢Pixel 10 Pro XL¡¢Galaxy S25 Ultra¤ò»È¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone 17 Pro
¡¦A19 Pro¥Á¥Ã¥×
¡¦¹³Ñ¥«¥á¥é¡§48MP¡¢ƒ/1.78¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡§48MP¡¢ƒ/2.2¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ë¾±ó¥«¥á¥é¡§48MP¡¢ƒ/2.8¹Ê¤êÃÍ¡¢¸÷³Ø4ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢ºÇÂç40ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡§18MP¡¢ƒ/1.9¹Ê¤êÃÍ
Galaxy S25 Ultra
¡¦Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy
¡¦¹³Ñ¥«¥á¥é¡§200MP¡¢ƒ/1.7¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡§50MP¡¢ƒ/1.9¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ë¾±ó¥«¥á¥é¡§50MP¡¢ƒ/3.4¹Ê¤êÃÍ¡¢¸÷³Ø5ÇÜ¥º¡¼¥à¡Ã10MP¡¢ƒ/2.4¹Ê¤êÃÍ¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¥º¡¼¥à¡ÃºÇÂç100ÇÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡§12MP¡¢ƒ/2.2¹Ê¤êÃÍ
Samsung
Pixel 10 Pro XL
¡¦Google Tensor G5
¡¦¹³Ñ¥«¥á¥é¡§50MP¡¢ƒ/1.68¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡§48MP¡¢ƒ/1.7¹Ê¤êÃÍ
¡¦Ë¾±ó¥«¥á¥é¡§48MP¡¢ƒ/2.8¹Ê¤êÃÍ¡¢¸÷³Ø5ÇÜ¥º¡¼¥à¡¢ºÇÂç100ÇÜÄ¶²òÁü¥º¡¼¥à Pro
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡§42MP¡¢ƒ/2.2¹Ê¤êÃÍ
Ã±½ã¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤ÎÈæ³Ó¤À¤È¡¢²èÁÇ¿ô¤Ç¤ÏS25 Ultra¤¬¤Ö¤Ã¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£²èÁÇ¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÂª¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¯¤Ã¤¤ê¼Ì¤»¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤â²è¼Á¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ì¥ó¥º¤«¤éÆþ¤ë¸÷¤ÎÎÌ¤òÉ½¤¹Ž¢fÃÍŽ£¤Ç¤Ï¡¢Pixel¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¡£Â¾¤Î¼Ì¿¿¤è¤ê¤â°Å½ê¤Ë¶¯¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÜ¤òµ¿¤¦¡¢¡Ö100ÇÜ¥º¡¼¥à¡×¤ÎÊ¸»ú¡£³Æ¼ÒË¾±óÀÇ½¤Ç¤â¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÏAI»þÂå¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤Ç¥´¥ê¤Ã¤ÈåºÎï¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥Ã¥×ÀÇ½¤¬¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤«¤Ï¡¢ÂçÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢»£¤êÈæ¤Ù¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
À²Å·
¸÷ÎÌ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ëÀ²Å·¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê°ìËç¤¬ÁÀ¤¨¤ëÆü¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¦¥¥¦¥ÆüÏÂ¤ò¡¢³Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤¦¼Ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
iPhone 17 Pro Max¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£¿§¤Ï¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¸÷¤È±Æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Galaxy S25 Ultra¤Ï¡¢¿§Ì£¤¬Á¯¤ä¤«¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¹â¤¯¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ëÊý¸þÀ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×¼Ì¿¿¤òÁÀ¤Ã¤¿»Å¾å¤²¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Pixel 10 Pro XL¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¤ä¤ä°Å¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³¬Ä´¤òË¤«¤Ë»Ä¤·¡Ê±À¤äÊ®¿å¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡Ë¡¢Êª¸ìÀ¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¥Ï¥¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¡ÊÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤â°Å¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢Æ±»þ¤ËÇËÃ¾¤µ¤»¤º¤Ë¼Ì¤»¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Galaxy¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Å¾å¤²¤Î¤¿¤á¡¢ÌÚ±¢¤ÎÎÐ¤¬¹õ¤¯Äù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶õ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤ÆÇòÈô¤Ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤ò"¥á¥ê¥Ï¥êÉ½¸½"¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¹õ¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤ºÇò¤âÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Pixel¤ÏÎÐ¤Î³¬Ä´¤ÎÉý¤¬Èó¾ï¤Ë¹¤¯¡¢°ÅÉô¤Þ¤Ç¾ðÊóÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤ä¶õµ¤´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÆÞÅ·
Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¿§É½¸½¤ÈÊäÀµ¤ÎÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Î»£±Æ¤Ï¡¢Ã±¤ËÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊäÀµ¤·¡¢¤É¤³¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦"ÀáÅÙ"¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Galaxy¤Ï¡¢ÆÞÅ·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ²¤ì¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£°ìÊý¤ÇPixel¤Ï¿§Ì£¤ÎÊäÀµ¤³¤½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤¿°õ¾Ý¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼¶õ
°ìÆü¤ÎºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡¢Í¼Êý¤ÎÈþ¤·¤¤¶õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ë¶á¤¤¤Î¤ÏiPhone¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëGalaxy¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë·Ê
¸÷ÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÌë¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¼ÂÎÏº¹¤¬¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤³¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¾ò·ï¤ò¡¢³Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡©
¤É¤Îµ¡¼ï¤â¥Î¥¤¥º¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
iPhone¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¾¯¤·¸÷¤ÎÞú¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ü¤ä¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£°ìÊý¡¢Pixel¤Ï¸÷¤ÎëßÄ´¤È¥¨¥Ã¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Galaxy¤Ï¡¢¸÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦´¶Éº¤¦´¶¤¸¤Ë¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ìë·Ê»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Pixel¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÈôË÷
¸ÄÊÌ¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿åÈôË÷¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼Ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Çò¤¯ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁª¤ó¤ÇÎ³¤ÎÀÅ»ß´¶¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
iPhone¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¤ÎÎ³°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ï¤ä¤äÍÏ¤±µ¤Ì£¡£Galaxy¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬Â®¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ³¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Çò¤Î³¬Ä´¤¬¶Ñ°ì¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¼ã´³¤ÎÌ£µ¤¤Ê¤µ¤¢¤ê¡£Pixel¤ÏÇò¤ÎëßÄ´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¡¢Î³¤ÎÂç¾®¤äÌ©ÅÙ¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¿å¤Î"ÁØ"¤¬¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿å´¶¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¿©¤ÙÊª
¿©¤ÙÊª¤ò°ìÈÖ"ÈþÌ£¤·¤½¤¦"¤Ë¼Ì¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Pixel¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Íñ¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¥ê¡¼¥Õ¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¿§Ì£¤¬¼«Á³¤Ç¡¢¿©ºà¤´¤È¤Î¿§Ê¬Î¥¤¬¸«»ö¡£iPhone¤ÏÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Galaxy¤ÏÇØ·Ê¿§¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Pixel¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È±öÇß¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¤È¤í¤ß¤ä¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ê¥·¥º¥ë´¶¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤È»×¤ï¤»¤ë±é½Ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹³Ñ¥ì¥ó¥º
¼¡¤Ë¡¢¥ì¥ó¥º¤´¤È¤ËÈæ³Ó¤â¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤«¤é¡£
¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï¡¢200MP¤ÎGalaxy¤¬¤Ö¤Ã¤ÁÀÚ¤ê¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸ú¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î2Ëç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¨¥Ã¥¸¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î2µ¡¼ï¤â¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤¿¤Ð¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤À¤±»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º
Â³¤¤¤ÆÄ¶¹³Ñ¡£
Galaxy¤Ï±ó¶á´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¼þÊÕ¤ËÄ¶¹³ÑÆÃÍ¤Î¹Ó¤µ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ëiPhone¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Pixel¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í»£±Æ
¥Þ¥¯¥í¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏPixel¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é
¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¡¢iPhone¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤òºÎÍÑ¤·¡¢½Ä¸þ¤¤Ç¤â¡¢²£¸þ¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ë¾±ó¥ì¥ó¥º
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²óÃíÌÜ¤ÎË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Î¥º¡¼¥àÀÇ½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸÷³Ø¥º¡¼¥à
²è¼Á¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èï¼ÌÂÎ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö¸÷³Ø¥º¡¼¥à¡×¡£iPhone 17 Pro¤Ï4ÇÜ¡¢Galaxy S25 Ultra¤Ï3ÇÜ¤È5ÇÜ¡¢Pixel 10 Pro¤Ï5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Galaxy¤À¤±¡¢¥ì¥ó¥º¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¿§¡¹¤È»£¤êÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢5ÇÜ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4ÇÜ¤ÎÊý¤¬¼ÂÍÑÅª¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£²è³Ñ¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¤ì¤¿¤¤Èï¼ÌÂÎ¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢¼Ì¿¿Á´ÂÎ¤Ë±ü¹Ô¤¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊÕ¤ê¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¡£
iPhone 17 Pro¤ÏŽ¢4ÇÜŽ£¤Ç»£¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ã¤Ý¤¤
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à
¤â¤¦¾¯¤·´ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£iPhone¤Ï8ÇÜ¡¢Galaxy¤ÈPixel¤Ç¤Ï10ÇÜ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à100ÇÜ
¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥Ü¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¼Ì¤»¤Æ¤ë...!!¡Ê¤«¤Ê¤ê¤ÎÊäÀµ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ë¡£
iPhone¤ÏºÇÂçÃÍ¤Î40ÇÜ¤Ç»£±Æ¡£Galaxy¤âºÇÂç¤Î100ÇÜ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Pixel¤Ï100ÇÜ¤ÎÄ¶²òÁü¥º¡¼¥à Pro¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤ò100ÇÜ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«!? Pixel¡¢¶²¤ë¤Ù¤·¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢iPhone¤Ç¤Ç¤¤ëºÇÂç¡¢40ÇÜ¤À¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏPixel¤«¡© ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤ß¤Ç¤¹¤Í
¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿§¡¹»£¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏiPhone 17 Pro¡£»£¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç±Ç¤¨¤ë¤Î¤¬Galaxy S25 Ultra¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤¬Pixel 10 Pro¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤«¤é1ÂæÁª¤Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤Pixel¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤âºÇ¹â¤Î¥«¥á¥é¤Ê¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊäÀµ¶ñ¹ç¤ÎÈùÌ¯¤Êº¹¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
³§¤µ¤óÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¥«¥á¥é¤Î¼Ì¿¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Source: Apple, Samsung, Google