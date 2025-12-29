年末に部屋をスッキリさせるために大掃除に取り組む人は多いと思います。一方、部屋をなかなか片付けられなくて困っている人は少なくないと思いますが、この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。部屋をなかなか片付けられない心理的な原因のほか、年末に部屋を効率的に片付けるのに必要な考え方などについて、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。

掃除を一度にやろうとしないのがコツ

Q.年末に大掃除をする人は多いとは思いますが、日常生活で部屋を散らかしてしまい、その後うまく片付けられない場合、心理的にどのような要因が考えられるのでしょうか。

うるかすさん「片付けられない行為に対する心理的な要因としては、完璧主義の人や先延ばしの傾向がある人、物そのものへの執着が強い人、あとは『部屋が汚れている』という事実に圧倒されて心が諦めモードになってしまっているケースなどが挙げられます。

部屋を片付けられないのは、ストレスが多く心理的に疲れていることで、判断や行動に使えるエネルギーが枯渇している状態とも考えられます。日常的に緊張や不安を抱えていると、脳は『今すぐ対処が必要なこと』を優先し、片付けのように後回しにできる作業にまで意欲や集中力を向けられなくなります。こうした考え方は、心のエネルギーには限りがあり、その配分によって行動や思考が左右されるとする、フロイトの精神的経済論的な視点にも通ずるものがあります。

そもそも、物で散らかっている部屋というのは、視覚的なノイズが多く心理的にもストレスや不安定な感情を抱えやすいといわれています。その上で、物が多いことに圧倒されてしまい、『これをキレイにするなんて無理…』と諦めてしまったり、『どうせ部屋を片付けるなら完璧にキレイにしたいから、時間のある時じゃないと』などと理由をつけてしまったりしてしまうことで、余計に片付けが滞ってしまうことがあります。

また、『後でやればいいか』とついついやらなければいけないことを先延ばしにしてしまう癖のある人や、『部屋が汚いのは分かるけど、どれもいる物ばかりで捨てられない』という物への執着が強く、なかなか片付けるという行為をするのが苦手という特徴のある人も片付けが難しくなる要因の一つと考えられます。

さらに、可能性の一つとして程度の差はあるものの、注意や集中の持続に困難さを抱えているケースも近年では見受けられます。片付けようという意欲はあっても、集中力を保つことが難しく、作業を途中で中断してしまうことが重なった結果、思うように片付けが進まず、部屋が散らかった状態が続いてしまう場合も考えられるでしょう」

Q.自宅の中が散らかっていてなかなか片付けられない場合、年末にうまく片付けるには、どのような考え方を持つ必要があるのでしょうか。

うるかすさん「まず『どうやって片付けに着手したか分からない』という場合は、部屋を一度で丸ごとキレイにしようと考えるのをやめてみましょう。どういうことかというと、『今日はまずは机の上をきれいにして、他の場所は明日やろう』など、一気に進めようとせずに少しずつ片付けを行ってもいいんだと考えることで、片付けへの心理的ハードルを下げられるようにすることが重要です。少しずつでも片付けを進められると、それだけ成功体験が積めるようになり、『やればできるんだ』というポジティブな気持ちを持てるようになるというメリットもあります。

他のアプローチの方法として、『物の定位置を決める』など、ルール化をするという方法があります。どこに片付けてよいか分からないという場合は、その物をしまう場所となる定位置がないことが多いです。そのため、この場所はここにしまうとあらかじめルールを決めておくと、散らかってしまっても決まった場所にスムーズにしまうことができるようになります。

加えて、注意欠陥多動性障害（ADHD）などの特性がある人が片付けを進める際には、判断や思考の負荷をいかに減らすかが重要です。片付けは『どこにしまうか』『捨てるか残すか』といった判断の連続になりやすく、それ自体が大きな疲労につながります。そのため、収納場所や捨てる基準はあらかじめ単純に決め、迷った物は一時的に入れる箱を用意しておくと進めやすくなります。

また、片付けと掃除を同時に行おうとすると注意が分散して脱線しやすくなるため、『今日は物を戻すだけ』など工程を分けることも有効です」

Q.もしどうしても自宅の中をうまく片付けられない場合、精神的な病の可能性はあるのでしょうか。

うるかすさん「片付けができない要因として、メンタル面による不調などの理由がみられる場合、精神疾患が理由によって片付けに支障を来している可能性があります。例えば、うつの場合は『疲れやすい』『やる気が起きない』『集中力の低下』などの症状が現れることがあります。

また、『好きだったことが楽しめなくなる』など、物事に対して無関心になってしまう症状が現れた場合、自身の身なりを気にしなくなったり、部屋が汚れていても気にしなくなったりするケースも考えられるでしょう。

そして、不必要な物をどんどんとため込んでしまう、その名も『ためこみ症』という精神疾患もあります。物を捨てることに非常に強いストレスを感じ、『まだ使える物だから』と強い愛着を持つようになることが、その名前の理由です。

ためこむ物の数が増えてしまうと、居住空間を圧迫してしまい、日常生活に支障を来すほどになってしまうこともあります。さらに、注意や集中の持続、段取りを立てて行動することに困難さを抱えやすい、いわゆるADHD傾向が関係しているケースもあります。

このような場合には、医療機関を受診して専門的な意見を聞いたり、信頼できるセルフチェックを試してみたりすることで、自分の特性を客観的に理解する手がかりになることも考えられますね」

片付けるのが苦手な人は、どうしても「片付ける」という行為そのもののハードルを上げてしまいがちです。1日に全てをキレイにする必要はないので、「今日はここ、明日はここ」など片付けのハードルを下げて、少しずつ取り組むことを心掛けましょう。