NewJeansダニエル、専属契約解除「活動を継続することは困難」ハニは復帰へ 所属レーベルが発表【全文】
【モデルプレス＝2025/12/29】HYBE傘下レーベル・ADORが12月29日、韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）メンバーとの契約について発表。HANNI（ハニ）のグループ復帰とDANIELLE（ダニエル）の契約解除を報告し、MINJI（ミンジ）は対話中であることを伝えた。
ADORは「専属契約効力確認訴訟の判決確定後、MINJI、HANNI、DANIELLEおよび3名のメンバーのご家族と幾度となく対話を重ねてきました」とし、「HANNIはご家族と共に韓国を訪れ、ADORと長時間にわたって深い対話を交わしました。その過程で、これまでの出来事を振り返り、客観的に事案を見つめる時間を持ちました。真摯な対話の末、HANNIは裁判所の判決を尊重し、ADORと共に活動していくことを決定しました」と復帰を発表。「MINJIも同様にADORと対話を行っており、相互理解を深めるための議論を継続的に続けています」と伝えた。
また、DANIELLEについては、「NewJeansのメンバーおよびADOR所属アーティストとして共に活動を継続することは困難であると判断し、当社は本日、専属契約の解除を通知しました」と説明。「今回の紛争状況を招き、NewJeansの離脱と復帰遅延に重大な責任があるDANIELLEの家族1名とミン・ヒジン前代表に対しては、法的責任を問う予定です」とした。
さらに同社は、「対話の過程で、メンバーたちが長期間にわたり継続的に歪曲され偏った情報を聞き、会社に対して多くの誤解を抱いたことで紛争に至ったことを知るに至りました」と記し、「当社とアーティストは、ファンや大衆の皆様の信頼を回復するためには、多少の時間がかかったとしても正確な事実関係に基づいて誤解を完全に解消するプロセスが必要であるという点で意見が一致しました。また、紛争の過程で発生した様々な議論についても、後日お話しする機会を設けることとし、現在その時期と方法を協議中です」と今後についても報告。「ADORは事案を円満に解決し、一日も早くNewJeansがファンの皆様のもとへ戻れるよう最善を尽くします」と伝えている。
NewJeansは2024年11月14日にADORに対し、退社したミン・ヒジン氏の代表復帰などを求め、14日以内に受け入れない場合には専属契約を解除する内容証明を送付。改善の余地が見られないことから、同年11月28日に記者会見を開き、レーベルADORとの専属契約を解除すると宣言し、法廷で戦うことも明言。2025年2月7日には新グループ名が「NJZ」であることを発表し、独立を宣言した。その後、ADORがメンバー5人を相手取り「企画会社地位保全および広告契約締結などの禁止仮処分」を申請。その請求を認容する判決が下されていた。
そして、11月12日にはADORがHAERIN（ヘリン）、HYEIN（ヘイン）の復帰を正式に発表。しばらくして、複数の現地メディアはMINJI、HANNI、DANIELLEの3人も復帰する意向だと報じ、5人全員がADORに復帰すると見られていた。（modelpress編集部）
◆ADOR、NewJeansメンバーの契約について発表
◆NewJeans、5人全員が活動復帰報道だった
◆発表全文
