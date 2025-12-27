【独占】フワちゃんが振り返る“休業中の日々”「何より心苦しかったのは…」プロレスラーとして復帰する理由は「禊ぎじゃない」
―［インタビュー連載『エッジな人々』］―
’24年8月のSNS騒動を経て沈黙したフワちゃんが、次に選んだのは、逃げ場のないリング。これは“禊ぎ”ではない。炎上の先で彼女が選んだのは、最もごまかしの利かない場所で、自分を証明する道。闘うことを選んだ理由、その胸中を聞いた――。
◆リングが次の夢の舞台！
「あと5分だけください！ 本当にすみません。この髪形、久しぶりなんで時間かかっちゃって……」
取材班が到着するなり、丁寧な挨拶で迎えてくれたフワちゃん。「まだ遅刻癖が直ってないと思われちゃう」とお団子頭をペコペコと下げる姿には、タメ口や遅刻も厭わないあの“自由奔放キャラ”の面影は薄い。
──心なしかお顔つきが変わったような気が。休業中はどう過ごされていましたか？
フワちゃん（以下フワ）：反省の日々でしたが、時間はたくさんあったので、いろんなことに精進しようと心がけていました。ロンドンで語学留学したり、アマルフィでツーリングしてみたり。「インストール＆アップデート」をテーマに、新しいことをたくさん吸収していて刺激的で楽しい時間でした。
──（※1）騒動当時の心境はいかがでしたか？
フワ：あのときは、事態が大きくなっていく様をただただ見ているしかできなかった状況でした。改めるべきところがいっぱいあったし、自分の行いを猛省しています。それに何より心苦しかったのは、あの一件でフワちゃんチームのみんなの生活を大きく狂わせてしまったこと。そんななか、チームのみんなが一人も欠けることなく、変わらずそばにいてくれたことがとにかくモチベーションでしたね。復帰の形やタイミングについて、チームで時間をかけて何度も何度も作戦会議をしてました。
◆「本気でプロレスを」決意の裏にLA道場
──その「やりたいこと」がプロレスラーとして、女子プロの名門「（※2）スターダム」へ入団することだったんですね。
フワ：再起に関しては、世間からどう思われるかより「何がしたいか」を軸に考えました。禊ぎといえばプロレスみたいなイメージもありますが、そうではなくて。私がやりたくて、私が夢を叶えたくて、スターダムに入門したんです。
──プロレスへの思いは、やはり（※3）’22年にテレビ番組の企画で挑戦したことが大きい？
フワ：そうですね。それまでは試合を観たこともなかったのですが、企画でプロレスの世界に飛び込んで以降、完全に虜に。活動休止に関係なく、本気でプロレスをやってみたいという思いは心の片隅にずっとあったんです。でもどうしても、大人になってからの大きい夢って強い覚悟が必要で。毎日仕事に向き合うなかで、なかなか踏み出せなくって。そんななか、今回の活動休止でゆっくり考えられる時間ができたので、改めて大きい夢に向き合おうと腹をくくりました。覚悟が決まるまでは、ラスベガスまで（※4）WWEの試合を観に行ったり、海外のプロレス道場で練習したり、強制的にその環境に飛び込んで自分を試してました。不思議なもので体を動かしているうちに、絶対にプロレスをやりたいと強く思うようになったんです。
──海外の道場に!? 誰かからの紹介があったんですか？
フワ：いいえ、自分で！ 一応日本からメールで問い合わせしたけど、音沙汰がまったくなくて。だから直接ロサンゼルスに飛んで、グーグルマップで「ProWrestring」と検索。上のほうに出てきた道場の門を叩いて、「プロレスラーになりたいので入れてください！」って頼みました。
◆LAで「下手くそ！」と罵られて、自分の弱さを知りました
──すごい度胸ですね……。海外の道場はいかがでした？
フワ：誰も私のことを知らない環境での練習なのが、リアルで面白かったですね。これまで「才能の塊！」とか褒められてたのが一体なんだったんだってくらい、普通に「下手くそ！」とか言われるくらい、ちゃんと劣等生でしたよ（笑）。おべっかなしの自分の実力がわかって、メンタルもフィジカルも強くなったと思います。
