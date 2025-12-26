紗栄子、“一瞬で元気になる”リピ買いするお菓子を紹介「疲れた時にこれぶち込む」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子おすすめ！手土産にもピッタリな【お取り寄せスイーツ】』という動画を投稿。手土産にもピッタリな“お取り寄せスイーツ”を紹介してくれました！この中で、紗栄子さんが「元気が出る」と語る“健康フード”を使用したお菓子をピックアップ。

紗栄子さんは、モデル業をしているときにクライアントの方からの手土産でこの商品に出会ったとして、「持って来てくださるとめっちゃ嬉しいアイテムで」とコメントしたスイーツがこちら。

◼︎棗バター

HIGASHIYA / 棗バター 6個入り 税込2,592円（公式サイトより）

東京の銀座・南青山・丸の内に店舗を構える和菓子店『HIGASHIYA』から発売されている棗バター。

棗椰子の自然な甘みに香ばしい胡桃と発酵バターを合わせ、香ばしく濃厚な味わいに仕上げられた一品。日本茶はもちろんのこと、コーヒーやお酒にもよく合うんだとか。

オンラインショップからもお取り寄せ可能となっています♪

紗栄子さんは、こちらをよく購入していると話しつつ、「棗の中にバターが入ってるわけ。このマリアージュは食べてもらわないと言語化できない」とコメント。

また「棗って薬膳鍋とかさ、東洋医学とかでよく使うんだけど、貧血に良かったりとか。あとは冷えとか疲れてる時とかにすごい良くて。健康フードなわけよ」と説明し、「めっちゃ美味しいの。これうちの母親が本当に好きで。表参道行って買って帰るとほんと数日間ご機嫌でいてくれるの」とも！

そして「私これのこと元気玉って呼んでるんだけど。疲れた時にこれぶち込むと自分も元気になるわけ」「バターっていうちょっと罪悪感掻き立てられる素材も、棗っていう素材がかき消してくれる。結果いいことしてない？っていう気持ちにさせてくれるお菓子」と、食べると一瞬で元気になれるお菓子だと教えてくれました♪

