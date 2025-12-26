○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・失業率
０８：３０　日・有効求人倍率
０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０　日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０　日・商業動態統計
※日・閣議
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，香港，ニュージーランド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：インテＧ<192A>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＫＴＫ<3035>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，壱番屋<7630>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>

出所：MINKABU PRESS