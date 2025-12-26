２６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
※日・閣議
※イギリス，フランス，ドイツ，オーストラリア，香港，ニュージーランド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：インテＧ<192A>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＫＴＫ<3035>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，壱番屋<7630>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS
