【「 ちいかわ と冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン× ちいかわ 」第2弾】 12月26日 開催

セブン‐イレブン・ジャパンは、キャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を12月26日から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。

本キャンペーンは、イラストレーター・ナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたもの。ちいかわは「日本キャラクター大賞2025」（一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会主催）で2年連続3度目のグランプリを受賞している。

今回のキャンペーンでは、原作に登場したスイーツをイメージした5商品が、一部地区を除く全国店舗で順次販売。ハチワレがちいかわの所まで走っていって「共有」した「すっごい食べ物 いなりあげもち」など、ちいかわの世界観をイメージした和洋のスイーツが登場する。

12月26日から2026年1月8日までは、セブン‐イレブン店舗を巡ってオリジナルスタンプセットやスマートフォン用壁紙がもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」を初めて企画。お正月にちなんだ和装のちいかわたちがお目見えする。

商品ラインアップ

ちいかわのころころプチパンケーキ

発売日：12月23日～順次

価格：300.24円

販売エリア：全国

ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージし、食べやすいサイズにした商品。ショコラとメイプルの2つの味が楽しめる甘みの詰まったパンケーキ

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

すっごい食べ物 いなりあげもち

発売日：12月25日～順次

価格：259.20円

販売エリア：全国

ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージした商品。コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包まれている

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

もっちりホットク チョコレート

発売日：12月25日～順次

価格：270円

販売エリア：沖縄県除く全国

ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした商品。ビターな味わいのチョコレートが入ったもちもち食感のホットク

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

いちごミルクプリン

発売日：12月26日～順次

価格：280.80円

販売エリア：全国

ラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。上部に果肉入りのいちごジュレを乗せた甘酸っぱいプリン

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

跳ねる！でっかいざくざくカステラ

発売日：12月30日～順次

価格：429.84円

販売エリア：全国

ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした商品。ザラメのざくざく食感としっとりとした生地のコントラストが楽しめる

※店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※レシート応募抽選キャンペーン対象外

ちいかわLINEスタンプラリー

実施期間：12月26日～2026年1月8日

セブン‐イレブン店舗内のスタンドPOPに記載された専用二次元コードを読み込むと、SNSアプリ「LINE」上でオリジナルちいかわスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」が開催される。

1店舗につき、1個のスタンプを獲得可能。スタンプは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、オデが正月用の装いとなった全4種類が用意されている。絵柄の順番はランダムで、異なる4店舗を巡ると全ての絵柄が揃う。

スタンプ2個でちいかわオリジナルデザインのスマホ壁紙が獲得でき、スタンプ4個でちいかわオリジナルスタンプセットが当たる抽選に参加できる。1枚のスタンプ台紙につき1回の応募が可能。スタンプ台紙は全部で4枚あり、最大4回まで応募できる。

ちいかわオリジナルスマホ壁紙（必要なスタンプ数：2個）

ちいかわオリジナルスタンプセット（必要なスタンプ数：4個）

スタンプ台紙を1枚コンプリートすると、次の台紙に進める。次の台紙に進むとスタンプはリセットされる。リセットされた台紙では、過去の台紙でスタンプを獲得した店舗でも再度スタンプを獲得することができる。ただし、1枚のスタンプ台紙内では、同じ店舗で2回以上のスタンプ獲得はできない。

※4枚目をコンプリートすると終了。

スタンプラリーの流れ

「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーン

セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50名に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）」が当たる。応募受付期間は、12月26日から2026年1月8日の14日間となる。

【参加条件】

（1）セブン‐イレブン公式Xをフォロー

（2）「#ちいかわと冬をもっとたのしんじゃお」とコメントを付けて引用ポスト

□セブン‐イレブン公式X

賞品：ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）

当選人数：50名

コラボ商品で登場した中華まんを再現したビーズクッション

(C)nagano