ハミルトンも運転した「わナンバー」の34GT−Rが野田市内で盗難！2024年1月31日未明に千葉県野田市で盗難被害にあった日産「スカイラインGT-R（BNR34）」（以下R34GT-R）。無事発見に至り、3月18日に所有する「おもしろレンタカー」の元へ返還されました。山手警察署で所有者に引き渡される場面（撮影：加藤博人）おもしろレンタカー所有のR34GT-R盗難から約3週間を経た2月20日午後、横浜港の保税区域にあるコンテナ内に