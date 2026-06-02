オンラインゲームで子どもが犯罪に巻き込まれることを防ぐために、イギリスがオンラインゲームのチャットを規制する案について検討していることが分かりました。UK could ban kids from talking to strangers on Roblox, Fortnite and Minecraft - Dexertohttps://www.dexerto.com/gaming/uk-could-ban-kids-from-talking-to-strangers-on-roblox-fortnite-and-minecraft-3369951/UK considering banning kids from speaking to st