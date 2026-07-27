令和女子の間で今、超流行っているのが「カプセルトイ」。まるで千羽鶴のようにカバンや携帯にぶら下げて歩く姿に目を丸くして立ち止まり、二度見、三度見してしまったなんていう読者もいるのでは。一体全体、どんなブームが起きているのか……。【写真】「カプセルトイに革命が起きた」社会現象になった『コップのフチ子』ガムボールからスーパーカーにそもそもカプセルトイの歴史はとても古い。「アメリカのペニイ商会から19