ラオスで特殊詐欺グループの拠点が摘発され、日本人5人を含む51人が拘束されました。ラオス当局は22日、北東部シェンクワン県で、特殊詐欺グループの拠点とみられるホテルを捜索し、日本人と中国人それぞれ5人と台湾出身者33人、インドネシア人8人を拘束しました。グループは台湾の住民を相手にネット通販を装って代金をだまし取り、商品を発送しなかったということです。現場からはスマートフォン76台などが押収され、主犯格とみ