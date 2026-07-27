不動産情報サービスの「アットホーム」によりますと、6月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は、単身向けの物件で2025年の同じ月に比べて12.4％上昇して11万4242円となり、過去最高となりました。福岡市で6万6149円、神奈川県で8万1593円となるなど、ほかの主要な都市でも家賃の上昇は続いています。