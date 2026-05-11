就職活動でAIを使って履歴書を整える人がいる一方で、企業側も履歴書のスクリーニングにAIを使うケースが増えています。こうした「AIが書いた履歴書をAIが評価する」状況について、メリーランド大学、シンガポール国立大学、オハイオ州立大学の研究チームが調べたところ、評価役のAIは自分と同じAIモデルが書いた履歴書を高く評価しやすいことが判明しました。[2509.00462] AI Self-preferencing in Algorithmic Hiring: Empirical