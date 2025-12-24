【名探偵津田】100年の時を経て…壮大なラストに反響相次ぐ「もう映画やん」「名作すぎる」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、24日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編を届けた。
【写真】津田もメロメロ！役衣装の”理花ちゃん”森山未唯
一度は解決したはずだったが、1週間後、ゴルフ場にいた津田のもとに、20年後の未来から来た津田の息子がデロリアンに乗って登場。3件の殺人事件のうち、2件は権蔵が犯人ではなかったことが判明し、津田、みなみかわ、津田の息子で劇団ひとり殺人の真相に迫っていくことになった。伏線が回収される展開にスタジオも騒然となった。
そこで待ち受けていた壮大なラスト。SNS上では「泣けるって」「せつない」「壮大すぎる」「ちゃんとしたミステリーになってる」「もう映画やん」「名作すぎる」などといった感想が寄せられている。
『水ダウ』名物企画「電気イスゲーム」中から、急きょ「名探偵津田」新作が開幕。その場にいた小籔から迫られる形で、渋々ながらも「探偵役」を引き受けた津田が、ひとりの私物を確認していくと、免許証の本名が「江田島」になっていること、実家の跡取り問題を抱えていることなどが明らかになり、実家がある群馬県へと飛んだ。
津田を待ち受けていたのは、江田島家の面々（父・皇次、母・幸子、長男・省吾（ひとり）、長女・玲子、次男・玖馬）と、使用人の健蔵、医師・たくや。早速、父の皇次が亡くなってしまい、物語が急展開していく。物語の鍵となるのは、100年前に購入されたという「開かずの金庫」。100年前にタイムスリップするという壮大なスケールの話となり、タイムマシンを使って過去へ戻ることになった。
タイムスリップした津田は、江田島家の先祖と会い、金庫を開けるヒントを見つけるため、奔走。ヒントをつかみ、現代へと戻った津田を待ち受けていたのは、過去の『名探偵津田』シリーズにも登場していた“相棒”みなみかわだった。みなみかわは「金庫を開ける番組」ロケだとドッキリに引っかけられて、名探偵津田の世界へ。そのおかげで、開かずの金庫が開き、中身を探っていく中、次男の玖馬も亡くなってしまう。
金庫の中に入っていた「江田島家」の家系図をもとに、事件を整理していくが、100年前にタイムスリップした際、出会っていた理花（森山未唯）の名前がないことに注目。そこで、改めて100年前にタイムスリップし、理花に家系図を見せると、理花が「そもそも、ウチの姓は『山田』です」と衝撃の告白をし、前半が終了した。
【写真】津田もメロメロ！役衣装の”理花ちゃん”森山未唯
一度は解決したはずだったが、1週間後、ゴルフ場にいた津田のもとに、20年後の未来から来た津田の息子がデロリアンに乗って登場。3件の殺人事件のうち、2件は権蔵が犯人ではなかったことが判明し、津田、みなみかわ、津田の息子で劇団ひとり殺人の真相に迫っていくことになった。伏線が回収される展開にスタジオも騒然となった。
『水ダウ』名物企画「電気イスゲーム」中から、急きょ「名探偵津田」新作が開幕。その場にいた小籔から迫られる形で、渋々ながらも「探偵役」を引き受けた津田が、ひとりの私物を確認していくと、免許証の本名が「江田島」になっていること、実家の跡取り問題を抱えていることなどが明らかになり、実家がある群馬県へと飛んだ。
津田を待ち受けていたのは、江田島家の面々（父・皇次、母・幸子、長男・省吾（ひとり）、長女・玲子、次男・玖馬）と、使用人の健蔵、医師・たくや。早速、父の皇次が亡くなってしまい、物語が急展開していく。物語の鍵となるのは、100年前に購入されたという「開かずの金庫」。100年前にタイムスリップするという壮大なスケールの話となり、タイムマシンを使って過去へ戻ることになった。
タイムスリップした津田は、江田島家の先祖と会い、金庫を開けるヒントを見つけるため、奔走。ヒントをつかみ、現代へと戻った津田を待ち受けていたのは、過去の『名探偵津田』シリーズにも登場していた“相棒”みなみかわだった。みなみかわは「金庫を開ける番組」ロケだとドッキリに引っかけられて、名探偵津田の世界へ。そのおかげで、開かずの金庫が開き、中身を探っていく中、次男の玖馬も亡くなってしまう。
金庫の中に入っていた「江田島家」の家系図をもとに、事件を整理していくが、100年前にタイムスリップした際、出会っていた理花（森山未唯）の名前がないことに注目。そこで、改めて100年前にタイムスリップし、理花に家系図を見せると、理花が「そもそも、ウチの姓は『山田』です」と衝撃の告白をし、前半が終了した。