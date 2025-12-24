Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¿Íµ¤¤Î¡È±Æ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡É 28ºÐ½÷Í¥¡¢²áµî¤Î±ê¾å¾è¤ê±Û¤¨2026Ç¯¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ø
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¤¬¾Íè¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡á34¡ËÁê¼ê¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡Ä»ëÄ°Î¨¾å¾º¤Î¥«¥®¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óµ±¤«¤»¤ë¡ÈÏÆÌò¤ÎË¡Â§¡É
¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¤òÁ°¤Ë¸ì¤ê½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÔÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸«¤»¾ì¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀ¤´Ö¤Ç²øÃÌÏÃ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¤Þ¤¿Î®¹Ô¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹âÀÐ¤µ¤ó¤ÎÑÛ¤È¤·¤ÆÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿À¼¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯À¼¤¬Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¸ì¤é¤ì¤ë²øÃÌ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÈá¤·¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¿´¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡²øÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤â°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡£¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åçº¬¡¦¾¾¹¾¤Î¹¾Æ£ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤À¡£±Ñ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¡¢¤ª¾î¤µ¤Þ°é¤Á¤À¤±¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤À¤¬¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤Å·°áÌµË¥¤Ê½÷À¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥è¡£±é¤¸¤ë¤Î¤ÏËÌ¹áÆá¡Ê28¡á¼Ì¿¿¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÎÏ¢¥É¥é¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿²Æ»á¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¡£¥ê¥è¤â±éµ»¤¬Ã£¼Ô¤ÊËÌ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÍ¿§·óÈ÷¤À¤±¤É¤É¤³¤«¾¯¤·¥º¥ì¤¿¤ª¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀåÂ¤é¤º¤Ç¡¢´Å¤¤ÆÈÆÃ¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÌ¤µ¤ó¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î½ÅÄÃÇÐÍ¥¤òÁ°¤ËÆ²¡¹¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¡Ô¼ã¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡Õ¤È¶Ã¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØËâÊª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É×¤«¤é¤ÎDV¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ²»¤ò¹¥±é¡£¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤«¤Ê¤¤·Ï¤â¥Ï¥Þ¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥ê¥Ö vol.16¡Ø¼çÉØ ÊÆÅÄ»þ¹¾¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥ó¥È6ËÜ¡Ù¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¡Ê39¡Ë¤È¤Î°ËÀª¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤ò¡¢¼Ì¿¿»ïFRIDAY¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë±é·à¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤ÎÇ®°¦¤Ï¡Ô¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ª ¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤«¤é¡ª¡Õ¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£Ç¯Îðº¹¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¸ÄÀÅª¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤êÉñÂæ¤Î¾å¤ÎËÌ¤µ¤ó¤ÏÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤Î²ÄÎù¤µ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¾¡ÃÏ¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤ÏSnow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê33¡Ë¤Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥ÁÆ°²è¤¬±ê¾å¤·¤¿ËÌ¡£Ï¢¥É¥é¡ÖÀèÀ¸¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¡¢ËÌ¤ÎÅÏÊÕ¤Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¤¬¡Ô·ã¤·¤¹¤®¤ë¡Õ¤È¡¢ÅÏÊÕ¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ°²è¤ò³È»¶¡£¡Ô¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤Ê¡Õ¡Ô¿¨¤êÊý¤¢¤¶¤È¤¤¡Õ¤Ê¤É¤ÈÌÔÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ç¤µ¤é¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¡¢2026Ç¯1·î¤ÎNHKÌë¥É¥é¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡2026Ç¯¤ÏËÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¢£´ØÏ¢µ»ö¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£