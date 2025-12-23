もともと浪費家でしたが、夫のリストラで月収が10万円下がったことをきっかけに家計を見直し、3年間で資産が1000万円に。現在は夫の手取り月36万円をメインに、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているというつっつさん。ここでは、そんなつっつさんが年末年始に行かない方がいいと感じた場所を5つ紹介します。

1：ショッピングモール

年末年始は時間もあって、家族で出かけたくなる時期。私も以前は「せっかくだし」となんとなくショッピングモールへ行っていました。

けれど、混雑や人の多さで疲れてしまい、判断力がにぶってついカフェでコーヒーを買ったり雑貨店で予定外の買い物をしてしまうことも。「買うつもりがなかったのに使ってしまう」のが、年末年始の落とし穴でした。

今は「買う目的があるときだけ行く」と決めて、ムダづかいを防止。予定がない日は、家族でボードゲームで遊んだり、家で映画を観たりしてのんびり過ごしています。お金を使わなくても楽しめる時間を見つけたことで、心も家計もゆとりを保てるようになりました。

2：初売り会場

年始になると、「せっかくだからお得に買いたい」と気合いを入れて元旦から出かけていた初売り。でも、会場の熱気に包まれると「安いから」という気持ちが先に立って、予定になかったものまで買ってしまうことが多くありました。

本当に欲しかったのは一部だけなのに、帰って袋をあけると「これ、いつ使うんだろう？」というものがちらほら。お得のつもりが、結果的にムダづかいになっていたんです。

今は、欲しいものをあらかじめメモしておき、必要なものだけをネットでチェック。人混みを避けて、落ち着いた気持ちで選ぶようにしています。お店に行かないだけで、買いすぎを防げるようになりました。

3：コストコ

年末年始は家族や親戚が集まる機会も多く、「多めに買っておこう」と気が大きくなりがち。私も以前は、コストコに行くと“ついで買い”が止まらず、いつの間にか予算オーバーになっていました。

とくにパーティシーズンは「せっかくだから豪華に」と思って、必要以上に買い込んでしまうことも。食材を使いきれずに余らせてしまった経験から、「必要な分だけ」を意識するようになりました。

今はイベント前にメニューを決めて、買う量をメモしてからスーパーで購入。大容量でお得に見えても、ムダにしないことがいちばんの節約だと感じています。行かないことで、冷蔵庫も気持ちもスッキリ整いました。

4：旅行

年末年始は旅行代金が一年のなかでもとくに高く、人気の宿や交通手段も早く埋まってしまいます。以前は「この時期しか休みが取れないし…」と無理をして計画していましたが、慌ただしい準備と出費で、かえって疲れてしまうこともありました。

今は「混む時期を避けて行く」を意識するようにしています。同じ金額でも、春休みや秋のオフシーズンならワンランク上のホテルに泊まれたり、観光地をゆっくり楽しめたり。GWや夏休みの旅行もピーク時の半分の金額で楽しむことができました。

5：気乗りしない集まり

年末年始は同窓会など、久しぶりの集まりに誘われる機会も増えます。懐かしい気持ちはあるけれど、気乗りしない会に毎回参加していると、交通費や会費などの出費も重なってしまうもの。

私も以前は「せっかくだし」と参加していましたが、帰宅後に気疲れと出費だけが残ることもありました。今は「会いたい人とは個別でゆっくり会う」と決めて、本当に行きたい集まりだけに参加しています。

そのぶんのお金と時間を、家族との食事や自分の楽しみに使うことで満足度がアップ。行かない勇気をもつことも、ゆとりあるお金の使い方だと感じています。

年末年始って、ゆっくりしようと思っても、いつの間にかスケジュールがいっぱいってことありませんか？ 私も以前は、実家への帰省や予定が重なって、時間もお金もどんどん減っていく感覚がありました。

けれど、「行かない場所」を意識的につくるようになってから、気づけばお金も気持ちもゆとりが生まれるように。行かない＝我慢ではなく、自分や家族にとって本当に大切なことを選ぶ時間なんだと思います。

無理をせず、ムダを減らして、心地よい年末年始を過ごせたらいいですね。