株主と150兆円「破格の契約」…世界は「トランプの時代」から「イーロン・マスクの時代」へと移ると言えるワケ

「マスキズムの時代」の始まり

2025年も終盤に入った11月7日、イーロン・マスクは、成功すれば1兆ドルもの破格の報奨を得る契約を株主と交わした。この報酬条件については、9月にはすでに噂になっており、さすがにこれほど「法外」な報酬が認められるはずはない、1兆ドル（ ＝150兆円）もの資産を個人が得るのは常軌を逸している、という批判も公にされていた。だが、株主たちが見せたのは蛮勇だった。

この前代未聞の報酬を得る可能性に賭ける代わりに、マスクは向こう10年間、テスラの経営に従事しなければならない。とにかくテスラ株の価値向上が課題である。契約内容には、時価総額を現在の1.4兆ドルから8.5兆ドルにまで高めること、自動運転の「ロボタクシー」を100万台配備すること、などが含まれる。

もちろん、株主の全会一致でこの報酬パッケージが決まったわけではない。カルパース（CalPERSE：カリフォルニア州公務員退職年金基金）やノルウェーのソヴリン・ウェルス・ファンド――北海油田で得た原油・ガス収入を原資にした世界最大規模のファンド――のような、投資の公益性を重視する機関投資家は反対した。特に後者は、ある意味、国富の運用機関であるため、その成果によって一民間人が小国の国家資産を超える財産を得ることの意味について問い質さざるを得ない。それは国際社会の調和を乱すものとなり得るからだ。

イーロン・マスクという個人がこれほどまでに世界のあり方を変え得る財力と知力を占有してよいのか？ 地政学リスクとしてのマスク再び、である。

ローマ教皇もこの報酬パッケージを倫理的観点から批判している。レオ13世の回勅（「レールム・ノヴァールム」）にならい、「ディストリビィーティズム（分散主義）」を提唱するレオ14世からみれば、富の源泉となる生産手段＝テクノロジーと、それを支える「知」が一なる富者に占有されることがどうにも容認しがたいのだろう。

実際、この報酬パッケージの是非について、訴訟も提起されている。審議はしばらく続くことだろう。

とはいえ、過去30年余りのグローバル化による自由市場を経験した企業人たちは、世界政府のような調停者不在の舞台では、無理を押し通すほうが有効なことも学んでいる。民間主導の時代には押し切った者こそが勝つことも。それを「ボシズム（ボス主義）」と呼ぶ人もいる。そのため、ここでは、仮にこの報酬パッケージが株主の決議通りに実行された場合、どんな未来が待っているか、考えてみたい。

それは、マスクの時代、いや「マスキズムの時代」の始まりである。

イーロン・マスクの言動が、この先の政治・経済システムを形作っていく。100年前にヘンリー・フォードが、20世紀を通じて規範として何度も参照される「フォーディズム」と呼ばれる経済システムを産み出したように。この先の未来を考えるうえでの基準点、参照点をマスキズムは与えることだろう。

トランピズムが支配してきた10年間

ふりかえれば、この10年はトランプの時代だった。対して、次の10年はマスクの時代だ。

過去10年間、トランピズムの幻想が世界を支配してきた。同様に次の10年間は、マスキズムの幻想が世界を支配する。11月に起こった一連のマスク関連の出来事は、この幻想の始まりだ。2015年にトランプが、トランプタワーのエレベータを下った瞬間が時代の分かれ目であったように、2025年にマスクが、彼の野望にとって虎の子であるテスラの未来を再び引き受けることになったことも、後から見れば時代の分かれ目となるのだろう。

先の契約により、向こう10年は、なにか致命的な問題でも生じない限り、マスクによるテスラの経営が継続される。その10年間をマスクは、足下のトランプ政権に続き、JDヴァンスが2期連続で大統領を務める時代と見ている。この見立ては、11月に行われたDOGEの会合（リユニオン）の場で明かされた。DOGE自体は、すでに所期の任務を終えたという理由で事実上終了したとホワイトハウスも認めている。

だが、そのDOGEの活動を通じてマスクはワシントンDCに彼の存在感を残した。マーキングは終えている。したがって、マスク自身がホワイトハウスに立ち寄らずとも、トランプの後継として、マスクやシリコンバレー右派の意を汲むヴァンスが政権中枢に留まる限り、問題はない。

今ではすっかり話題にもならなくなったが、マスクは、DOGEを去った後、トランプの関税政策や移民政策が、マスクの意にそぐわないことから、第3党として「アメリカ党」を立ち上げると宣言していた。

発言当初こそ、マスクによる第3党は、政界の左右を問わず「現行のアメリカ政治」に不満を持つミレニアルやGenZのような若い世代にアピールし支持を集めてしまうのでないかと懸念された。そこにマスクの資金力と、自前のXをはじめとしたソーシャルメディアでのマスクの影響力が上乗せされれば、少なくない有権者が彼になびくだろうと。そんなアメリカ党の話がその後、一切聞かれなくなった。ということは、マスクに対して、トランプ政権と共和党が改めて取引に乗り出したのだろう。

なぜならトランプは、来年の中間選挙で共和党が連邦議会の多数派を失うことをひどく恐れているからだ。その回避のために、各州の共和党に選挙区割りを共和党に有利なように書き直せと命じているほどだ。特に下院の多数派を民主党に奪取されたなら、現在のように大統領令（と共和党議会によるその黙認）による電撃的なアメリカのメイクオーバー（作り変え）は頓挫する。

それだけでなく、下院民主党は間違いなく、トランプにとって3回目となる弾劾決議を試みるだろう。上院を通過すれば大統領を解任させられるし、そうならなくても政局は大混乱に陥り、政治が機能不全になるのは必至だ。その惨状は、そのまま2028年大統領選の争点へと発展する。

このような懸念から、少なくとも2026年11月の中間選挙まではマスクに口をつぐむよう要請したのだろう。それは、一度は指名を取り下げさげたNASA長官に、マスクの盟友である起業家で民間宇宙飛行士であるジャレッド・アイザックマンを、11月4日、トランプが再指名したことからも明白だ。

先述のようにマスクは、トランプの後任がヴァンスなら万端、と述べている。だがそれはまた、もしも仮に2027年にトランプの弾劾決議が成立し、トランプがホワイトハウスを追われたとしても、副大統領のヴァンスが大統領に昇格すれば問題ない、と言っているようにも聞こえる。マスクからすればすでに保険＝ヴァンスはかけてある。それはマスクに限らず、シリコバレー右派の起業家・投資家たちにとっても同様なのだろう。

テクノロジーは次の石油だ

では、マスキズムとはなにか。言葉としての「マスキズム」は「トランピズム」同様、マスクの言動が現代社会に与える影響を論じる際に随所で使われてきた。ここではハーバード大学教授のジル・ルポールやボストン大学教授のクイン・スロボディアンらの見方を参考にしながら考えてみたい。ふたりとも歴史学が専門だが、ルポールは主にアメリカ文化史の側面から、スロボディアンは国際経済史の側面から情報化とグローバル化を経た現代社会における「イーロン・マスク現象」の意味を論じている。スロボディアンは来春、ベン・ターノフと共著で『Muskism: A Guide for the Perplexed（マスキズム：お困りの人たち向けガイド）』を刊行する予定だ。

で、そのマスキズムだが、基本的には20世紀の「フォーディズム」に代わるものであり、マスクの特異な「世界観」によって形作られた新しい政治・経済システムのことを指す。フォーディズムのように大量生産体制という産業主義の経済システムに依拠したものではなく、ポスト・リベラリズムの一つの解答として、政治と経済が互いに手を取って枠付ける文字通りの「政治・経済システム」。テクノ封建主義を先導する政治と経済にまたがる体制といってもよい。

マスキズムとは、テクノロジー全般を前提にしたもので、テクノロジーなしでは成立し得ない点では「テクノロジーに完全に依存する」社会経済体制を指す。ITを超えたテクノロジー全般だ。そのため、テクノロジーの成果であるイノベーションを、あたかも無から有を産み出すように開発し続けるシリコンバレーが、20世紀の油田のような資源の宝庫とみなされ、それ故の発言権、影響力、すなわち権力を世界に向けて確立する。

この見立てが妥当なことは、原油生産の中心国であるサウジアラビアの次期王と有力視されるムハンマド・ビン・サルマーン王子が、あたかも崇拝するが如くテクノロジーの未来に賭けていることからも見て取れる。テクノロジーは次の石油なのである。

ただし、マスキズムでは、テクノロジー開発を継続させる必要から富と権力の集中を容認し、その恩恵や救済が全ての人に行き渡ることを必ずしも考えていない。つまり、すべての人を幸福にする体制としては想定されていない。

その点が、大量生産体制を持続可能にする必要から、労働者でも自動車を「購買できる」よう、自社の労働者の賃金を上げ、庶民でも手が出せる価格帯の「Tモデル」を生みだしたフォード、ならびに、その生産様式・社会体制をまとめた「フォーディズム」とは異なる点だ。

つまり、大衆＝すべての人びとの安寧や救済を達成する経済体制を「マスキズム」は想定していない。あくまでも、一部の富ないしは権力を持つ人たちに向けられた救済にすぎない。それは、常に「イノベーション」を継続させることが求められる21世紀では当然のこと。大量生産による価格の低廉化がなされる前に、次の付加価値型のモデルが市場に投入され、それを延々と富者が買い続けることで経済がまわっていくシステムだからだ。結果として社会階層も二層化する。フォーディズム＝大量生産体制に不可欠な「厚いミドルクラス」を整備しておく必要は必ずしもない。

国家政府は「調達対象」に

テクノロジーに通じたテクノロジストが社会を支配する世界。AIと待たずとも社会はどんどん機械と融合し総体としてマシニック（機械状）なものに変貌する。そのことを言祝ぐ立場がマスキズムだ。ITを神経系のように配備しその端々に新規のテクノロジーを装着させオープンエンドな機械じみた社会を練り上げる。

もっとも、この新たなテクノロジーの装着が好き放題にできるよう、可能な限り国家という統治機構を利用しようとするところが、マスキズムがリバタリアニズムと一線を画すところだ。無政府主義ではないのである。政府は調達すべき機能の一つだ。

マスクがDOGEを通じてアメリカという国家政府と関わりを持ったのもそのため。テスラにせよ、スペースXにせよ、状況を彼の意のままにできる垂直統合体制を組み上げるために、国家機能をも自陣に組み込む必要がある。政府もまた、マスクのようなグローバル市場を相手にしたテクノロジー企業にとっては、円滑で効率的な生産体制を確立するうえで不可欠な原材料の一つなのだ。

なぜなら、マスクの事業は、イノベーション経済と同様、グローバリゼーション経済を前提に急成長を遂げてきたからだ。冷戦後の自由貿易経済の申し子だ。となると、トランピズムの登場以後の、自由貿易を否定する国際経済体制においては、国家政府は事業の円滑運営のために必要な「調達対象」にならざるを得ない。国境を超えたヒト、モノ、カネの移動について、テクノロジー企業については特例を設けてもらう必要がある。「人類の存続を賭けた」という大言壮語な目標を語るのも、特例のためには大義が必要だからと思うべきだろう。SDGやDXのように。

富と権力を拡大させるイーロン・マスクはこれからの10年、どのような動きを見せるのか。『「会社のすべては俺のもの」イーロン・マスクが目指す「支配と統治が同居する」世界覇者の全容』に続く。

