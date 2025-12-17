17日に臨時国会が閉幕した。定数削減法案が審議入りすらできなかったことについて、日本維新の会の藤田文武共同代表は会見で、野党だけでなく自民党内にも原因があるという見方を示した。

【映像】維新・藤田氏「やる気のない担当者外してください」

記者が「議員定数削減法案が審議入りできなかった原因について伺いたい。吉村代表はかねて野党が審議入りに応じてくれなかったということを主要な理由にあげているが、藤田共同代表は自民党内にも様々な思惑があったということに言及されている。今回議員定数削減がこのような結果の原因はどこにあると考えているか？」と質問。

藤田共同代表は「今あげていただいた両方じゃないですかね」と答えた。

記者が「自民党内の思惑というのは？」と重ねて質問。

藤田共同代表は「単純に反対の人もいるからでしょう。それを表で言っていただくのもいいし、裏でも漏れ聞こえてきますが、そこは次の国会はとにかく『関係各位決めたことは一生懸命やってください』ということを長官にも総理にも申し上げています。僕らの行動原理はむちゃくちゃシンプルなもので、決めたことは徹底してすべての関係者がやってくださいと。やる気のない担当者を外してくださいと。それだけの話です。ですから私たちは約束をする。約束をしたことは必ず守ると。それだけの話」としたうえで、「関係各位本当にこの法案が通るために全力でやって頂いてましたか、と自民党にも言っています。自民党もそういう感じの人もいた。もちろん一生懸命やってくださった方もいるのは知ってます。そこは全員を否定することはないですがそういう方もいらっしゃった」とし、自民党内に一部定数削減に抵抗する勢力があったと苦言を呈した。

続けて「野党側も様々な思惑の中で、結局その前に対応しないといけない企業献金のほうを自分たちで出しているのに採決せず、僕らが逆に『採決せよ』と言っている滑稽な国会の終盤になった、そういうことです」と述べた。

このあと記者が、連立政権樹立時、藤田共同代表が吉田松陰の言葉「狂愚まことに愛すべし、才良まことにおそるべし。諸君、狂いたまえ」を引用し、「高市総理、狂ってください」と述べていたことに触れ、「それがこの2カ月くらいでどんどん萎んでいっているが？」と質問。

藤田共同代表は「高市総理も総理になられて大変幅広い業務をこなして、体力的にもかなりタフな状況にあられる。本当に国民の皆様のためにやってくださっていると頭の下がる思いだ。今回の議員定数削減は党側の問題でしたから、総裁である高市総理がどこまでの指示を出せたり、牽引できたか。私は、1人だけがそういう熱量でやっていてもダメなので、どれだけ多くの自民党の関係者の皆様がやってくださるかに尽きると思う。それは我々も一緒で、僕だけが狂っていてもしょうがない。あ、中司幹事長も結構狂っていますけれども（笑）、あ、僕が狂っているのを収めてくれる役ですね。間違えました。そういう狂ったように一心不乱にやり切るということを伝播させていくのが組織だと思う。そういう意味でまだまだ道半ばだと思う。ただ次の国会では一つ一つの案件に狂うがごとく、とにかく一心不乱に実行するということにこだわっていきたいと改めて感じた国会でした」と語った。（『ABEMA NEWS』より）