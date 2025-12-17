この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「行きたい高校がない…」中3の子どもに悩む保護者必見！思春期の専門家が指摘する意外な原因とは

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【進路迷子】高校選びで迷う中３への寄り添い方3つのポイント」と題した動画を公開。行きたい高校が見つからず、親子ともに途方に暮れてしまう状況に対し、具体的な解決策を提示した。



動画ではまず、子どもが行きたい高校を見つけられない理由として、主に3つの原因が考えられると道山氏は指摘する。一つ目は、親からの愛情が子どもに適切に伝わっていないことで心の安定が損なわれる「愛情バロメーターの低さ」だという。これにより、子どもは将来に希望を持てず、投げやりな態度になってしまうと説明した。二つ目は、高校の情報をリストアップしたり、体験入学に参加したりといった「やるべきことをやっていない」という行動不足。三つ目は、通学時間や校風、学力レベルなど「希望する条件が厳しすぎる」ことだとした。



これらの原因を解決するため、道山氏は具体的なアプローチを提案。まず最も重要なのは「愛情バロメーター」を高めることだとし、子どもが求めることをできる限り実行するようアドバイスした。次に、「やることリスト」を作成し、大至急で高校の情報をリスト化し、体験入学が終わっていても車で学校の周りを見に行くなど、すぐに行動に移すことの重要性を説いた。また、条件の緩和も必要不可欠であるとし、全日制だけでなく通信制高校を視野に入れたり、通学に1時間半かかるなら「近くに引っ越す」といった柔軟な発想も選択肢の一つだと語った。



最後に道山氏は、「人生のゴールは受験に受かることではない」と強調。たとえ高校受験が思い通りにいかなくても、その先にやりたいことを見つけ、夢を叶えれば人生は必ず充実すると述べた。目先の受験に一喜一憂するのではなく、子どもの人生全体が幸せなものになるようサポートすることが大切だ。そのために、まずは「愛情バロメーター」を高め、今できることに全力で取り組み、時には「あきらめることを決める」勇気を持つことも必要だと締めくくった。進路に悩む子どもへの寄り添い方に悩んだ際は、試してみてはいかがだろうか。