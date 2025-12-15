この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に67歳の元公務員の男性が出演。現在の年金生活について「楽しんでいる訳でもない」「人生が納得するかというとそうではない」と率直な心境を明かした。

男性は現在67歳。65歳から年金の受給を開始し、仕事は完全にリタイアしているという。かつては公安関係の公務員として勤め、定年後は福祉関係の仕事に正規社員として再就職。年金受給開始のタイミングである65歳で退職した経緯を語った。

現在の生活について尋ねられると、男性は「楽しんでいる訳でもない」と回答。「自由は自由」としながらも、「人生が納得するかというとそうではない」と、思い描いていた老後との間にギャップがあることを示唆した。楽しみを求めることと、人生の充実感や納得感を求めることは異なるとし、後者を探し求めている様子をうかがわせた。

生活の基盤となる年金額は、1ヶ月あたり「10万円の後半ぐらい」だと告白。さらに、持ち家の住宅ローンがまだ残っており、80歳頃まで返済が続く予定であることも明かされた。月々の返済額は10万円を超えるという厳しい現実も語られた。

動画の後半では、若い世代へのメッセージとして「何らかの対策は取っておいて損はない」と、年金以外の備えの重要性を説いた。自身の経験を振り返り、「親父の小言と酒はあとから効いてくる」という父親の言葉が今になって身に染みると語り、先人の言葉の重みを伝えていた。

YouTubeの動画内容

00:31

元公務員、現在は福祉関係の仕事。65歳で退職
01:07

老後生活は「楽しんでいる訳でもない」
02:19

年金額は月「10万円の後半ぐらい」
02:57

持ち家のローンは80歳まで続く
10:00

10:00 若い世代へのメッセージ「何らかの対策は取っておいて損はない」

関連記事

「娘と一緒に成仏したい」77歳女性が明かした壮絶な半生…年金7万円弱、70歳での熟年離婚、そして娘の死

「娘と一緒に成仏したい」77歳女性が明かした壮絶な半生…年金7万円弱、70歳での熟年離婚、そして娘の死

 69歳男性「日本の年金は恵まれている」年金返せと文句を言う前に知るべき“事実”とは

69歳男性「日本の年金は恵まれている」年金返せと文句を言う前に知るべき“事実”とは

 年金9万円でも投資で月25万円…65歳男性「終わり良ければすべて良し」独自の価値観で悠々自適なセカンドライフ

年金9万円でも投資で月25万円…65歳男性「終わり良ければすべて良し」独自の価値観で悠々自適なセカンドライフ
もっと見る

チャンネル情報

梅子の年金トーク!_icon

梅子の年金トーク!

YouTube チャンネル登録者数 非公開 287 本の動画
年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！
youtube.com/@nenkin-talk YouTube