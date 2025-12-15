この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「人生に納得してない」67歳元公務員が吐露した本音、月10万円台後半の年金生活と80歳まで続くローン

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に67歳の元公務員の男性が出演。現在の年金生活について「楽しんでいる訳でもない」「人生が納得するかというとそうではない」と率直な心境を明かした。



男性は現在67歳。65歳から年金の受給を開始し、仕事は完全にリタイアしているという。かつては公安関係の公務員として勤め、定年後は福祉関係の仕事に正規社員として再就職。年金受給開始のタイミングである65歳で退職した経緯を語った。



現在の生活について尋ねられると、男性は「楽しんでいる訳でもない」と回答。「自由は自由」としながらも、「人生が納得するかというとそうではない」と、思い描いていた老後との間にギャップがあることを示唆した。楽しみを求めることと、人生の充実感や納得感を求めることは異なるとし、後者を探し求めている様子をうかがわせた。



生活の基盤となる年金額は、1ヶ月あたり「10万円の後半ぐらい」だと告白。さらに、持ち家の住宅ローンがまだ残っており、80歳頃まで返済が続く予定であることも明かされた。月々の返済額は10万円を超えるという厳しい現実も語られた。



動画の後半では、若い世代へのメッセージとして「何らかの対策は取っておいて損はない」と、年金以外の備えの重要性を説いた。自身の経験を振り返り、「親父の小言と酒はあとから効いてくる」という父親の言葉が今になって身に染みると語り、先人の言葉の重みを伝えていた。