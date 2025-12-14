「セサミストリートマーケット」からキュートでハッピーなアパレル＆小物のホリデーコレクション「Our Kind of Holiday」が登場！
物販・カフェ・ワークショップを複合した「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、ホリデーシーズンをより楽しく、よりハッピーに過ごせるアパレル＆小物のコレクション「Our Kind of Holiday」が登場！クリスマスや年末年始に活用したくなる、充実のラインナップを解説していこう。
【写真】「セサミストリートマーケット」のホリデーコレクションを見る
■「COLORFUL FRIENDSシリーズ」はド派手な色使いがとびきり楽しい！
今回のシリーズは、カラフルでヴィヴィッドな「セサミストリート」らしいたたずまいのアパレルアイテムが充実。「カラーニットプルオーバー」(大人1万780円/キッズ8140円)は、ピンク(クッキーモンスター)、レッド(ビッグバード)、ブルー(エルモ)、イエロー(グローバー)、オレンジ(オスカー)の全5種類。大人はフリーサイズ、キッズは100と120の2サイズ展開で、ファミリーみんなのおそろいコーデも楽しめる。
同じキャラクターで同じカラー展開の「カラーニットブランケット」(8690円)は、ひざかけやお昼寝のおともにもぴったり。ソファやベッドにかければ、パッと部屋が明るくなる。
もこもこのニットカーデの中などに合わせたい「ヴィンテージ加工Tシャツ」(6380円)は、オフホワイト(スーパーグローバー)、ブルー(アーニー＆バート)、グレー(キャラクター集合)の3種。MとLの2サイズ展開だから、カップルでリンクコーデに活用しよう。
ユニークなのが、缶入りの「【シークレットシリーズ】総柄ソックス」(2200円)。開けてみるまでどのデザインが入っているのかわからない、ブラインドトイのような仕掛けが楽しい！全5種のデザインのうち、1種はシークレットというのも遊び心を感じさせる。
■セサミストリートの仲間入り!?インパクト大な“なりきり”シリーズは絶対欲しい！
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードをモチーフに、着ぐるみみたいな“なりきり”アイテムがいっぱい登場！友だちや家族と着たら、もっと楽しくなれそう！
大人サイズの「着る毛布」(1万5950円)は、ナイトガウンのように着られるもこもこアイテム。フードまでかぶれば、まるでセサミストリートの住人！「ファースリッパ」(4400円)と合わせたら、さらにモンスター感がアップする。
親子でおそろいにできる「フーディー」(大人1万2100円/キッズ1万450円)もおすすめ。こちらは大人サイズがフリー、キッズが110と130で、家族みんなで着られる。
フーディーはおでかけにも活用できるけれど、ちょっと気恥ずかしいというなら、大人用とキッズ用の展開がある「マフラー」(大人6380円/キッズ3850円)や、「イヤーマフ」(大人3850円/キッズ3520円)、「ニットミトン」(大人4620円/キッズ3740円)、さらには「シャギーソックス」(大人3520円/キッズ3190円)を取り入れてみて。
キッズには「【KIDS】ファーポシェット」(3300円)を持たせたら、コーディネートの完成度がグンとアップするはず！
また、トレンドも押さえたいという女性には、両開きファスナー仕様の「ボーダーZIPニットカーディガン」(1万3200円)がお役立ち！差し色にぴったりで、今っぽい丈感を生かしてコーディネートしたい。
楽しいアイテムが目白押しの「セサミストリートマーケット」。クリスマスのギフトにもおすすめのアイテムたちは、東京は池袋と豊洲、大阪は梅田にある店舗のほか、オンライン店舗でも購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
【写真】「セサミストリートマーケット」のホリデーコレクションを見る
今回のシリーズは、カラフルでヴィヴィッドな「セサミストリート」らしいたたずまいのアパレルアイテムが充実。「カラーニットプルオーバー」(大人1万780円/キッズ8140円)は、ピンク(クッキーモンスター)、レッド(ビッグバード)、ブルー(エルモ)、イエロー(グローバー)、オレンジ(オスカー)の全5種類。大人はフリーサイズ、キッズは100と120の2サイズ展開で、ファミリーみんなのおそろいコーデも楽しめる。
同じキャラクターで同じカラー展開の「カラーニットブランケット」(8690円)は、ひざかけやお昼寝のおともにもぴったり。ソファやベッドにかければ、パッと部屋が明るくなる。
もこもこのニットカーデの中などに合わせたい「ヴィンテージ加工Tシャツ」(6380円)は、オフホワイト(スーパーグローバー)、ブルー(アーニー＆バート)、グレー(キャラクター集合)の3種。MとLの2サイズ展開だから、カップルでリンクコーデに活用しよう。
ユニークなのが、缶入りの「【シークレットシリーズ】総柄ソックス」(2200円)。開けてみるまでどのデザインが入っているのかわからない、ブラインドトイのような仕掛けが楽しい！全5種のデザインのうち、1種はシークレットというのも遊び心を感じさせる。
■セサミストリートの仲間入り!?インパクト大な“なりきり”シリーズは絶対欲しい！
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードをモチーフに、着ぐるみみたいな“なりきり”アイテムがいっぱい登場！友だちや家族と着たら、もっと楽しくなれそう！
大人サイズの「着る毛布」(1万5950円)は、ナイトガウンのように着られるもこもこアイテム。フードまでかぶれば、まるでセサミストリートの住人！「ファースリッパ」(4400円)と合わせたら、さらにモンスター感がアップする。
親子でおそろいにできる「フーディー」(大人1万2100円/キッズ1万450円)もおすすめ。こちらは大人サイズがフリー、キッズが110と130で、家族みんなで着られる。
フーディーはおでかけにも活用できるけれど、ちょっと気恥ずかしいというなら、大人用とキッズ用の展開がある「マフラー」(大人6380円/キッズ3850円)や、「イヤーマフ」(大人3850円/キッズ3520円)、「ニットミトン」(大人4620円/キッズ3740円)、さらには「シャギーソックス」(大人3520円/キッズ3190円)を取り入れてみて。
キッズには「【KIDS】ファーポシェット」(3300円)を持たせたら、コーディネートの完成度がグンとアップするはず！
また、トレンドも押さえたいという女性には、両開きファスナー仕様の「ボーダーZIPニットカーディガン」(1万3200円)がお役立ち！差し色にぴったりで、今っぽい丈感を生かしてコーディネートしたい。
楽しいアイテムが目白押しの「セサミストリートマーケット」。クリスマスのギフトにもおすすめのアイテムたちは、東京は池袋と豊洲、大阪は梅田にある店舗のほか、オンライン店舗でも購入可能。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop